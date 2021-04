Transjakarta Kembali Buka Empat Layanan Non BRT untuk Penghuni Rusun

Jumat, 23 April 2021 | 23:25 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali membuka empat layanan non bus rapid transit (BRT) untuk para penghuni rumah susun (rusun). Keempat rute tersebut yakni Rusun Marunda-Rusun Waduk Pluit (12F), Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri (11M), Rusun Cipinang Besar Selatan-Penas Kalimalang (10B) dan Rusun Marunda-Tanjung Priok (10A).

Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi mengatakan rute-rute untuk penghuni rusun ini dioperasikan sebagai tindak lanjut dari arahan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Arahan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta.

Selain itu turut didukung oleh Surat Keputusan (SK) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Nomor 66 dan Nomor 205 tahun 2017 tentang Rute Layanan Bus Transjakarta Dari dan ke Rumah Susun.

“Keempat rute ini sempat kami hentikan sementara sebagai upaya menekan dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Seiring pulihnya kegiatan masyarakat, mulai Kamis, 22 April 2021 layanan ini kembali efektif melayani masyarakat yang berdomisili di rusun dan sekitarnya,” ujar Prasetia di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Prasetia mengatakan, untuk rute-rute ini, Transjakarta menyediakan sebanyak 13 unit bus sedang, yang siap melayani masyarakat setiap hari, dari Senin-Jumat mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Semua unit bus juga dipastikan telah memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Misalnya, dilakukan sterilisasi menggunakan cairan disinfektan secara berkala, adanya tanda jarak aman baik di kursi dan di lantai bus hingga ketersediaan hand sanitizer pada setiap armada.

“Jumlah pelanggan masih dibatasi yakni maksimal 50% dari kapasitas total, di mana untuk bus sedang diisi maksimal 30 orang. Dengan ini, pelanggan bisa merasa aman dan nyaman ketika berkegiatan bersama Transjakarta,” ungkap Prasetia.

Untuk menikmati layanan ini, lanjut Prasetia, pelanggan diwajibkan memiliki kartu penghuni rusun serta melakukan tap in dan tap out pada alat tap on bus (TOB) tanpa dipotong saldo alias gratis. Dengan dibukanya keempat rute ini, maka saat ini sudah ada sebanyak 151 rute Trasjakarta yang beroperasi di saat pandemi.

“Ke depannya, perseroan akan membuka rute-rute lainnya secara bertahap. Adapun pembukaan rute ini menindaklanjuti masukan yang datang dari masyarakat, baik melalui call center di nomor 1500-102 maupun media sosial resmi Transjakarta,” demikian Prasetia.

