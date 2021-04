Euforia Jakmania Turun ke Jalan, Polisi Minta Dihentikan

Senin, 26 April 2021 | 18:58 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi meminta agar suporter Persija Jakarta The Jakmania tidak lagi menggelar konvoi di jalan. Seperti diketahui The Jakmania menggelar konvoi menyusul kemenangan Persija Jakarta dalam kompetisi Piala Menpora 2021, Minggu (25/4/2021). Imbauan itu ditegaskan kepolisian karena kerumunan seperti konvoi yang dilakukan The Jakmania bisa menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Kami imbau kepada pada penggemar Persija setop jangan lagi bikin kegiatan seperti semalam. Setop jangan lagi seperti semalam karena kerumunan ini bisa menjadi klaster-klaster Covid-19," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Senin (26/4/2021).

Dikatakan Yusri, polisi sempat mengamankan 65 orang oknum The Jakmania yang melakukan konvoi setelah tim kesayangannya Persija Jakarta menjuarai Piala Menpora, Minggu (26/4/2021) malam.

"Ini tradisi yang salah yang diterapkan teman-teman Jakmania karena kita ketahui sekarang ini PPKM berskala mikro, penyebaran Covid masih tinggi. Ada pelanggaran protokol kesehatan di sini mereka lakukan. 65 kita amankan, sudah kita interogasi, sudah kita pulangkan. Pengakuannya spontanitas. Tapi kita masih dalami, termasuk yang mengajak memprovokasi untuk berkumpul di tempat tersebut," ungkapnya.

Yusri menyampaikan, polisi masih menelusuri dan melacak beberapa media sosial yang diduga mengajak atau memprovokasi agar Jakmania berkumpul.

"Bahkan Ketua Jakmania akan kami panggil untuk kita klarifikasi, untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Dan dari pengurus manajemen Persija akan kami panggil, akan kami undang di sini untuk menjelaskan kepada penyidik sampai terjadi adanya kerumunan seperti semalam. Selama pandemi Covid ini hindari kerumunan. Jangan jadi penyebar virus Covid kepada seluruh warga DKI Jakarta," katanya.

BACA JUGA Satpol PP DKI Bantah Biarkan Konvoi Jakmania di Bundaran HI

Sementara itu, Ketua Umum The Jakmania Dicky Soemarno mengatakan, pihaknya telah mengimbau anggota agar melakukan selebrasi di rumah saja. Namun, sepertinya euforia pendukung sangat besar sehingga tidak terbendung untuk konvoi di jalan.

"Kami sudah melakukan hal yang seharusnya kami lakukan. Kami sudah mengimbau, sudah mengkoordinasikan untuk tetap melakukan selebrasi di rumah saja. Namun euforianya masih terlalu besar," katanya.

Ia berharap tidak terjadi klaster Covid-19 baru, terkait aksi konvoi The Jakmania, Minggu malam. "Insyallah tidak ada klaster Covid-19 baru dan semua baik-baik saja," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com