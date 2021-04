Ini Alasan Satpol PP DKI Tidak Amankan Jakmania Langgar Protokol Kesehatan

Senin, 26 April 2021 | 22:28 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengungkapkan alasan pihaknya tidak mengamankan suporter Persija atau The Jakmania yang merayakan kemenangan Persija di Piala Menpora 2021 dengan mengabaikan protokol kesehatan. Alasan mendasarnya, kata Arifin, karena perayaan The Jakmania di Bundaran HI, Jakarta tersebut merupakan aktivitas spontanitas.

“Tidak (diamankan), peristiwanya karena sifatnya spontanitas anggota kita juga ada di sana,” ujar Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/4/2021).

Keberadaan Satpol PP, kata Arifin, lebih pada upaya mengimbau agar The Jakmania tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan serta membubarkan kerumunan-kerumunan yang dilakukan para suporter tersebut.

“Malam itu juga Satpol PP, kita bisa lihat ada yang melakukan imbauan, kemudian mendorong mereka untuk tidak melakukan kerumunan dan kita juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk membantu membubarkan kerumunan-kerumunan yang ada di bundaran HI,” ungkap dia.

Termasuk, kata Arifin, Satpol PP menyuruh sejumlah The Jakmania yang mandi di kolam Bundaran HI untuk meninggalkan tersebut. Arifin tidak mengetahui pasti alasan mereka mandi di kolam Bundaran HI tersebut, tetapi yang pasti aktivitas tersebut merupakan bagian dari spontanitas.

“Yang jelas tetap kita mengimbau kepada seluruh suporter Persija, apakah The Jakmania dan lain-lain dalam rangka merayakan kemenangan Persija sebagai juara Piala Menpora ini kita berharap untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak boleh ada bentuk perayaan dalam bentuk kerumunan, kumpulan orang untuk bentuk perayaan, itu tidak boleh, merayakan tetap di rumah masing-masing,” pungkas Arifin.

Sebagaimana diketahui, Persija berhasil menjadi juara Piala Menpora 2021. Gelar ini dipastikan “Macan Kemayoran” setelah menaklukkan musuh bebutannya, Persib Bandung pada laga final.

Setelah menang 2-0 di leg pertama, Persija kembali mengemas kemenangan 2-1 atas Persib di partai kedua di Stadion Manahan, Solo, Minggu (25/4/2021). Hasil ini membuat Persija menang agregat 4-1 atas Maung Bandung. Kemenangan Persija ini kemudian dirayakan oleh suporter Persija yang biasa dikenal Jakmania dengan melakukan konvoi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu (25/4/2021) hingga Senin (26/4/2021) dini hari.

