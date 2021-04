PTM Juli, 80% Tenaga Didik Kota Bogor Sudah Divaksin

Rabu, 28 April 2021 | 12:40 WIB

Oleh : Vento Saudale / BW

Bogor, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan tahap pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas Juli 2021 dan hingga kini 80% tenaga didik sudah vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor (Kadinkes) Sri Nowo Retno mengatakan, vaksinasi bagi tenaga didik sudah berlangsung sejak Maret dan dilakukan secara massal.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga didik by name by adress Kota Bogor sebanyak 15.240 orang. Terdiri dari tingkat taman kanak hingga perguruan tinggi.

"Kita sudah mulai vaksin sejak Maret secara massal dan terakhir 12.184 tenaga didik sudah divaksin dosis 1 dan 2," kata Retno dalam paparan rapat koordinasi PTM Kota Bogor, Rabu (28/4/2021).

Seusai Lebaran

Dikatakan, 20% lainnya atau 3.236 akan diselesaikan vaknsinasi seusai Lebaran.

"20% saya akan selesaikan selama dua pekan, sebelum awal PTM seluruh tenaga didik Kota Bogor 100% sudah divaksin," kata Retno.

Hanya saja, saat ini Kota Bogor masih mempunyai keterbatasan vaksin. Saat ini, vaksin tersedia sekitar 22.000 dan diprioritaskan bagi lansia.

"April kita tidak mendapatkan alokasi vaksin dan saat ini proses vaksinasi masih diprioritaskan bagi lansia. Mudah-mudah alokasi vaksin tiba dan nantinya bagi tenaga didik," tambah Retno.

Sumber: BeritaSatu.com