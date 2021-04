Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Ketua The Jakmania

Rabu, 28 April 2021 | 15:24 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Ketua The Jakmania Dicky Soemarno yang berhalangan hadir Rabu (28/4/2021) ini.

Ia sedianya diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini, tetapi tidak bisa hadir karena sedang menjalani isolasi mandiri.

"Untuk Ketua Jakmania sudah menyampaikan tidak bisa hadir hari ini, karena yang bersangkutan memang sementara masih isolasi mandiri. Sehingga kita akan mengatur lagi jadwal pemanggilan atau undangan klarifikasinya nanti pada saat yang bersangkutan sudah siap dan sehat. Karena salah satu persyaratan pemeriksaan itu sehat jasmani dan rohani," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Rabu (28/4/2021).

Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca baru menjalani pemeriksaan pada pukul 13.00 WIB. "Memang kami jadwalkan pukul 13.00 akan dilakukan untuk mengambil keterangannya Presiden Persija," ungkapnya.

Sebelum menjalani pemeriksaan, penyidik terlebih dulu memeriksa kesehatan Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca apakah reaktif atau nonreaktif melalui tes swab antigen. Hasilnya, nonreatif atau negatif Covid-19.

"Tidak cuma presiden Persija saja, standar operasional untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya semuanya wajib untuk swab antigen. Nanti klo diswab dia nonreaktif baru kita lakukan pemeriksaan ini standarnya. Tadi sudah lakukan pemeriksaan yang bersangkutan nonreaktif atau negatif," katanya.

Wilayah Lain

Polisi juga memeriksa Ketua 1 The Jakmania Muhammad Aditya Putra selaku perwakilan The Jakmania terkait aksi konvoi pendukung Persija Jakarta, di Bundaran HI dan beberapa wilayah lain di Jakarta.

"Kita koordinasi, kooperatif saja. Kita sampaikan bahwa kita tidak pernah menyarankan atau menyuruh untuk berkerumun. Kita selalu ngomong nonton di rumah, nonton di rumah. Itu saja sih sebenarnya," jelas Aditya.

Aditya menuturkan, secara garis besar polisi menanyakan apa yang dilakukan pengurus pusat The Jakmania terkait kerumunan Minggu (25/4/2021) malam. "Ya disampaikan bahwa yang dilakukan pengurus pusat, memang untuk wajib nonton di rumah. Dan itu pun diikuti korwil dan biro di luar Jakarta. Bahwasanya kita memang harus nontonnya di rumah bukan berkerumun," katanya.

Aditya menuturkan, pihaknya juga membawa bukti berupa tangkapan layar media sosial yang menjelaskan bahwa pengurus The Jakmania meminta kepada pendukung Persija Jakarta untuk nonton di rumah saja dan tidak berkerumun.

"Kami meminta maaf kalau ada keresahan di dalam masyarakat Jakarta. Kita mematuhi apa yang sudah disepakati semua dan yang sesuai dengan arahan Persija Jakarta harusnya dilakukan di rumah saja. Sekali lagi kami tegaskan kami tidak pernah untuk mengarahkan kerumunan baik di Bundaran HI ataupun tempat-tempat lain di Jakarta," tandasnya.

Diketahui, ribuan The Jakmania turun ke jalan melakukan konvoi untuk merayakan kemenangan Persija Jakarta kontra Persib Bandung di laga final Piala Menpora, di Bundaran HI dan wilayah lain di Jakarta, Minggu (25/4/2021). Euforia itu dinilai melanggar peraturan karena digelar di tengah pandemi Covid-19.

