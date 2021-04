SHGC dan 75 Pegolf Olahraga Sambil Beramal

Sabtu, 1 Mei 2021 | 00:17 WIB

Sentul Highlands Golf Club (SHGC) bersama para 13 komunitas golf ternama di Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosial memberi santunan seraya bersilahturami, bertajuk "SHGC Sharing and Caring with Golf Community and Anak Yatim", Jumat, 30 April 2021. (Foto: Istimewa)

Sentul, Beritasatu.com – Sentul Highlands Golf Club (SHGC) bersama berbagai komunitas golf ternama di Indonesia kembali menyelenggaran turnamen sosial sambil memberi santunan seraya bersilaturahmi di bulan Ramadan serta penuh dengan berkah ini.

Bertajuk “SHGC Sharing and Caring with Golf Community and Anak Yatim” kegiatan golf bersama ini berhasil diselenggarakan dengan dukungan dari 13 komunitas golf yaitu The Golfers, Galaksi, Siksam, GIFT UI, Hore Hore Golf, Bintaro Golf Club, Enjoy Golf, Cibubur Golf Community, Ceria Golf, Braders Golf Community, Panci Baskom, 37/2004 Golf Academy, dan MBOIG.

Commercial Director Sentul Highlands Golf Club, Aida Ristany menjelaskan kegiatan GoBar (golf bareng) ini kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan. Sebanyak 75 pegolf baik atlet profesional seperti Rory Hie maupun pegolf amatir serta selebritis, berolahraga sekaligus beramal.

"Sebenarnya kami mengundang 150 peserta, namun karena masih pandemi dan adanya aturan PPKM, jadi hanya 75 peserta golf saja," katanya di Sentul, Jawa Barat pada Jumat (30/4/2021).

"Sejalan dengan komitmen kami sebagai pengelola lapangan golf ingin berperan tak hanya bermain golf saja. Namun juga selalu peduli dengan warga sekitar, khususnya kaum duafa, kegiatan ini diharapkan mampu memberi kebahagian bagi adik-adik di Yayasan Yatim Piatu. Dan secara tidak langsung dapat mendukung pendidikan mereka,” tambah dia.

Selama kegiatan berlangsung, Sentul Highlands Golf Club dan para komunitas berhasil mengumpulan donasi senilai Rp 200 juta.

Adapun donasi yang telah terkumpul dialokasikan kepada 15 yayasan yatim piatu dan 60 anak-anak sebagai perwakilan, di area Sentul, Bogor dan sekitarnya. Serta kaum duafa dan juga para pekerja ojek online harian. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, donasi yang diberikan juga berupa paket sekolah dan paket sembilan bahan pokok.

Ketua Komunitas Ceria Golf, Don Papank, menambahkan pihaknya sangat senang berpartisipasi dalam kegiatan amal hari ini.

"Kegiatan seperti ini dapat menjadi gambaran bahwa berolahraga golf di Bulan Suci Ramadan dapat menjadi wadah yang tepat untuk berbagi kepada sesama. Mewakili komunitas golf, saya juga berharap komunitas-komunitas golf lainnya dapat ikut bergabung dan berdonasi di kegiatan selanjutnya," jelasnya.

Dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan, kegiatan GoBar “SHGC Sharing and Caring with Golf Community, and Anak Yatim” ini dimulai setelah Salat Jumat lalu dilanjutkan dengan buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim. Kemeriahan “SHGC Sharing and Caring with Golf Community & Anak Yatim” dilengkapi dengan siraman rohani oleh Habib Husein Ja’far Al Hadar, pengisi acara Mytha Lestari, dan Carina Mae sebagai master of ceremony.

Walaupun dalam keadaan berpuasa para peserta GoBar tetap antusias untuk menaklukan hadiah hole in one di setiap Par 3 Sentul Highlands Golf Club yaitu uang tunai senilai Rp 100 juta.

“Kami akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya di momen Ramadan, tetapi juga di saat warga sekitar membutuhkan uluran tangan dari kami. Besar harapan kami, kegiatan berbagi yang telah kami selenggarakan ini, dapat menjadi pengingat bagi para golfer untuk tetap memiliki rasa kemanusiaan dan tolong menolong. Sehingga dengan sekecil apapun usaha kita untuk membantu, dapat menjadi secercah harapan serta kebahagiaan bagi sesama umat manusia," tutup Aida.

