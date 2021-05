300 Penderita Bibir Sumbing di Bogor Terima Operasi Gratis

Selasa, 25 Mei 2021 | 21:10 WIB

Oleh : Vento Saudale / WM

Bogor, Beritasatu.com - Sebanyak 300 penderita bibir sumbing di Bogor mendapatkan operasi secara gratis dari donasi Snack Video bekerja sama dengan Smile Train Indonesia.

Donasi ini dikumpulkan dari penggalangan dana melalui kampanye di media sosial dengan mengajak para pengguna aplikasi Snack Video untuk membagikan video original mereka dengan tagar #SenyummuSedekahmu.

Head of Public Policy for Southeast Asia and South Asia Snack Video, Donny Eryastha mengatakan, hanya dengan mengunggah video beserta tagar tersebut para pengguna telah berdonasi sebesar Rp 1.000 per video.

Kampanye media sosial #SenyummuSedekahmu ini berhasil menggalang donasi hingga Rp 1,5 Miliar setelah lebih dari 503 ribu kreator SnackVideo ikut bergabung.

"Total hingga 104,6 juta pengguna membagikan video dalam program ini. Selain itu, lebih dari 4 juta pengguna mengakses kampanye ini sehingga menghasilkan total donasi yang sangat besar," kata Donny Eryastha, di Hotel Pullman Ciawi, Bogor, Selasa (25/5/2021).

Donny berharap, donasi ini menjadi langkah awal bagi kontribusi positif yang bisa diberikan Snack Video bagi masyarakat.

"Snack Video juga menantikan kerja sama lebih jauh dengan Smile Train Indonesia di masa depan, agar saudara-saudara kita yang mengalami bibir sumbing dan celah langit-langit dapat terbantu dan menghadirkan senyuman-senyuman baru,” kata Donny.

Country Manager Smile Train Indonesia Deasy Larasati menambahkan, dirinya mengaku bersyukur ratusan senyum baru anak-anak Indonesia tercipta berkat bantuan sedekah video senyuman ini.

"Kami percaya bahwa kampanye ini telah membawa dampak positif tidak hanya mereka yang akan menerima operasi gratis, tetapi juga melalui terbangunnya kesadaran masyarakat akan masih banyaknya pasien bibir sumbing di Indonesia yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan kesehatan,” kata Deasy.

Sekitar 300 pasien bibir sumbing di seluruh Indonesia termasuk di area Bogor Jawa Barat terbantu untuk mendapatkan operasi dari hasil kampanye ini.

Salah satu orang tua penerima bantuan operasi warga Jonggol, Kabupaten Bogor, Jeje Fauzy (23) dan istrinya Siti Aisyah (22) menuturkan berterima kasih setelah anaknya Arya Abdul Syukur baru berusia 3 bulan telah pulih setelah dioperasi pekan lalu.

"Buat kami ekonomi pas-pasan sangat membantu. Saya pernah coba tanya rumah sakit untuk biaya operasi mandiri bisa belasan juta. Tapi dengan donasi ini tanpa biaya," katanya.

Sebagai pekerja ojek online, Jeje pun meminta agar pemerintah daerah terus mensosialisasikan dan membantu program Smile Train Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com