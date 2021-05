Bank DKI Salurkan Dana Bantuan Operasional Tempat Ibadah Rp 142,3 Miliar

Rabu, 26 Mei 2021 | 19:30 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bank DKI dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta menyalurkan dana bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) kepada 3.200 masjid dan 2.000 musala di wilayah DKI Jakarta.

Adapun bantuan tersebut berupa penyaluran dana untuk masjid dan musala, insentif Imam dan insentif marbot masjid melalui fasilitas perbankan milik Bank DKI.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini, mengatakan, jumlah dana BOTI, insentif imam dan marbot pada tahun anggaran 2021 yang akan disalurkan melalui Bank DKI berjumlah sebesar Rp 142,3 miliar dengan besaran bantuan masjid mencapai Rp2 juta perbulan dan musala Rp1 juta perbulan.

"Dana BOTI tersebut akan disalurkan melalui tabungan Monas iB umum non perorangan Bank DKI Syariah," kata Herry Djufraini daam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Rabu (26/5/2021).

Herry menjelaskan, penyaluran dana bantuan tersebut juga merupakan dukungan Bank DKI dalam mendorong program Pemprov DKI Jakarta serta implementasi atas Keputusan Gubernur Nomor 420 Tahun 2021 tentang penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

"Perjanjian kerja sama tersebut diharapkan dapat memperlancar penyaluran dana BOTI dan insentif dengan aman, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DMI Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Herry juga mengajak kepada masjid dan musala penerima dana BOTI untuk menjadi merchant JakOne Mobile, serta menggunakan sistem pembayaran Bank DKI scan to pay untuk mendorong jemaah dari masing-masing masjid dan musala, sebagai sarana berinfaq dan sedekah secara non tunai. "Bank DKI berkomitmen untuk terus mendorong penerapan transaksi non tunai di DKI Jakarta," tandasnya.

Sementara itu, kepala biro pendidikan mental dan spiritual Sekda DKI Jakarta, Muhammad Zen mengapresiasi Bank DKI dalam penyediaan akses layanan perbankan kepada DMI Provinsi DKI Jakarta. Bank DKI diharapkan dapat terus bersinergi mendukung program Pemprov DKI Jakarta.

"BOTI merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin transparansi pemberian bantuan ini secara transfer. Karena itu, Pemprov DKI menggandeng Bank DKI untuk menyalurkan dana," kata Muhammad Zen.

Sumber: BeritaSatu.com