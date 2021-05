Anak Anggota DPRD Dinikahkan dengan Korban yang Diperkosanya, Pakar: Itu Tidak Patut!

Jumat, 28 Mei 2021 | 17:00 WIB

Oleh : Mikael Niman / IDS

Bekasi, Beritasatu.com – Polisi telah mengamankan AT (21), anak salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, terkait kasus pemerkosaan. Dia menyerahkan diri setelah sebelumnya buron atau melarikan diri.

Kini, pengacara tersangka AT, Bambang Sunaryo, mewacanakan untuk menikahkan pelaku AT (21) dengan korban pemerkosaan AT, berinisial P (15). Ayah AT setuju, namun ayah korban menolak mentah-mentah wacana itu.

Menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tidak patut dinikahkan dengan korban yang diperkosanya. Sebab, mereka terganjal Undang-undang yang mengatur batas usia menikah yakni 19 tahun.

“Dari sisi hukum, karena dikunci sebagai pidana, maka tidak patut jika mereka dinikahkan. UU Perkawinan pun menetapkan 19 tahun sebagai batas usia minimal menikah,” kata Reza Indragiri Amriel, Jumat (28/5/2021).

Namun, kata dia, dengan mencermati kondisi psikologis, seandainya yang terjadi adalah seks mau sama mau atau masyarakat menyebutnya sebagai perzinahan (bedakan dengan definisi hukum) maka menikahkan mereka patut dipertimbangkan sebagai solusi.

“Batas usia nikah berdasarkan UU Perkawinan bisa disiasati dengan izin pengadilan,” imbuhnya.

AT telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh penyidik Polrestro Bekasi Kota.

AT merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi, saat ini.

Sumber: BeritaSatu.com