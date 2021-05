Polisi Tangkap 4 Tersangka dan Sita 6 Kilogram Tembakau Gorila

Jumat, 28 Mei 2021 | 19:50 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Polres Metro Jakarta Selatan membekuk empat tersangka dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila, di wilayah Kabupaten Tangerang dan Jakarta. Polisi turut menyita barang bukti tembakau gorila dengan berat sekitar 6 kilogram.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula ketika penyidik menangkap seorang pengguna berinisial KRP dan menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3,26 gram, 19 Mei 2021 lalu.

"Dari KRP tersebut kita kembangkan, dia memperoleh atau membeli dari siapa. Kemudian kita dapatkan, dia membeli dari IA. Tersangka IA kami tangkap di sekitar Kabupaten Tangerang, itu dua hari setelah kita menangkap KRP. Dari IA kita dapat barang bukti dua bungkus plastik hitam kurang lebih 11,6 gram," ujar Azis, Jumat (28/5/2021).

Dikatakan Azis, penyelidikan tidak berhenti. Tim penyidik kemudian melakukan pengembangan dan berhasil membekuk tersangka AM selaku produsen tembakau gorila.

"AM ini produsen di tempat tinggalnya, dia melakukan kegiatan home industri produksi tembakau sintetis dari mulai pengolahan awal hingga membungkus paket dilakukan oleh AM. Dari AM, kita dapatkan bukti 16 paket 92,5 gram, lalu dua paket besar sekitar 57, 6 gram, lalu beberapa alat produksi," ungkapnya.

Azis menyampaikan, penyidik kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AH selaku pengedar.

"Kami kembangkan lagi hingga kami dapatkan seseorang yang diduga membawa beberapa barang produksi dari AM, seorang atas nama AH. Dia diduga juga bisa produsen, juga kurir, ini masih dalam pemeriksaan. Dari AH kita dapatkan barang bukti 400 paket, masing-masing 10 gram kali 400, 4.000 gram atau 4 kilogram. Kemudian, 100 paket sebanyak 25 gram," katanya.

Pengakuan

Azis menuturkan, berdasarkan pengakuan, para tersangka sudah menjalankan bisnis haram itu selama satu tahun. Sasarannya kebanyakan kalangan anak muda dan dijual melalui media sosial dan aplikasi penjualan online.

"Harganya ada beberapa paket. Ada sebutannya paket 5R itu 5 gram itu Rp 450.000. Kemudian paket 10R Rp 800.000, paket 25R Rp 1,75 juta, paket 50R Rp 3 juta dan paket 100R Rp 5,5 juta. Dari hasil temuan tersebut, jika dikalkulasi dengan angka nominal, bisa mencapai 500 juta lebih. Total barang buktinya kurang lebih 600 paket atau sekitar 6 kilogram," jelasnya.

Menurut Azis, para pelaku dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2, Pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukumannya minimal 6 tahun.

"Para tersangka sudah dilakukan penahanan, masih dalam proses pemeriksaan. Kita akan segera mengirim berkas perkara kepada jaksa penuntut umum," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com