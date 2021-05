Viral Pengendara Motor vs Pesepeda, Ini Kata Komunitas Bike to Work

Minggu, 30 Mei 2021 | 18:38 WIB

Oleh : Mikael Niman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bike to Work (B2W) Indonesia, Poetoet Soedarjanto, memastikan anggota komunitasnya tertib berlalu lintas saat menggunakan sepeda di jalan raya.

“Saya berani mengatakan, mereka sangat sadar akan pentingnya jalur sepeda dan tertib berlalu lintas,” ujar Poetoet Soedarjanto, Minggu (30/5/2021).

Dia menjelaskan, walaupun ada yang keluar dari jalur sepeda, tentu ada sebab. “Misalnya, jalan rusak parah, terhambat oleh kendaraan bermotor yang parkir dan atau hal lain yang menghalangi mereka untuk terus di jalur sepeda,” tuturnya.

Menurutnya, B2W Indonesia adalah gerakan sosial untuk mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor dan beralih menggunakan sepeda.

“Baik secara point to point, last mile ataupun first mile, karena bersifat gerakan sosial maka kami tidak ada proses keanggotaan,” imbuhnya.

Terkait foto pesepeda yang viral hingga memenuhi badan jalan, kata dia, itu merupakan pelanggaran aturan.

“Sebatas pandangan melihat dari foto yang beredar ya, jika ruas tersebut jalan raya yang ada jalur sepeda maka pengguna sepeda tersebut jelas salah, merujuk pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 122. Selain itu, secara umum juga abai terhadap Pasal 108,” tuturnya.

Akan tetapi, kata dia, apabila memperhatikan lebih detail foto tersebut, dapat dipastikan bahwa para pesepeda tersebut sedang berolahraga bukan bermobilitas menggunakan sepeda.

“Saya dapat pastikan, mereka sedang berolahraga bukan bermobilitas sehingga untuk menjawab aturannya selayaknya menanyakan kepada institusi yang lebih relevan, yaitu Kempora dan PB ISSI. Sesungguhnya, fokus B2W Indonesia adalah pembudayaan sepeda sebagai sarana mobilitas atau transportasi,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com