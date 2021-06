Bank DKI Raih Indonesia Sharia Finance Awards 2021

Selasa, 1 Juni 2021 | 17:42 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Unit usaha syariah (UUS) Bank DKI berhasil meraih penghargaan Indonesia Sharia Finance Awards 2021 pada kategori Sharia Business Unit of Regional Bank. Penghargaan yang diterima Bank DKI pada Senin (31/5/2021), tidak terlepas dari penerapan kinerja keuangan yang positif UUS Bank DKI.

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini kepada Beritasatu.com, Selasa (1/6/2021).

Sebagaimana diketahui, Indonesia Sharia Finance Awards 2021 adalah penghargaan tertinggi dari Warta Ekonomi kepada perusahaan-perusahaan di industri keuangan, baik perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan perusahaan pembiayaan (multifinance) di bidang bisnis syariah.

Penghargaan ini ditujukan pada perusahaan yang telah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan program pembangunan, pelayanan, inovasi, serta manfaat lainnya untuk memajukan perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kinerja UUS Bank DKI tetap dapat tumbuh secara positif,” ujar Herry.

Hingga Maret 2021, UUS Bank DKI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 5,96 triliun atau meningkat sebesar 1,10% dibanding periode Maret 2020 sebesar Rp 5,90 triliun. Selain pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) UUS Bank DKI juga tercatat meningkat sebesar 118,21% sebesar Rp 3,91 triliun per Maret 2021 dibandingkan Maret 2020 sebesar Rp 1,79 triliun.

“Berbagai pencapaian kinerja keuangan tersebut telah mendorong peningkatan aset yang tumbuh sebesar 4,94% dari Rp 6,04 triliun per Maret 2020 menjadi Rp 6,33 triliun per Maret 2021. Adapun laba UUS Bank DKI per Maret 2021 tercatat sebesar Rp 54,70 miliar," ujar Herry.

Dalam mengembangkan bisnis, kata Herry, UUS Bank DKI juga membangun sinergi dengan BUMD DKI Jakarta dan lembaga lainnya yang terkait dengan Pemprov DKI Jakarta seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta dan Bazis DKI Jakarta dalam hal optimalisasi layanan perbankan syariah. UUS Bank DKI juga menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti tabungan haji dan umrah (Taharoh).

BACA JUGA Bank DKI Catat Laba Bersih Sebesar Rp 191,6 Miliar Kuartal I 2021

“UUS Bank DKI juga dipercaya dalam melakukan kolaborasi yang meliputi integrasi uang elektronik atau JakOne Pay untuk layanan pembayaran zakat, infak dan sadaqah secara digital. Selain itu, UUS Bank DKI juga menyediakan produk dan layanan seperti tabungan iB, deposito iB, dan giro iB,” kata Herry.

Penghargaan Indonesia Sharia Finance Awards Tahun 2021 ini menambah deretan penghargaan yang diterima UUS Bank DKI. Sebelumnya, UUS Bank DKI telah menerima Anugerah Syariah Republika 2020 kategori Bank Syariah Regional Terbaik, dan yang terbaru UUS Bank DKI mendapatkan Iconomics Syariah Award tahun 2021 kategori The Best Sharia Unit Bank.

“Bank DKI terus berinovasi dalam layanan perbankan syariah untuk tetap tumbuh dan menjadi pilhan warga DKI Jakarta,” ucap Herry.

Sumber: BeritaSatu.com