Pemprov DKI Temukan 19 Kasus Mutasi Baru Covid-19

Kamis, 10 Juni 2021 | 19:33 WIB

Oleh : Yustinus Paat / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menemukan, 19 kasus varian of concern mutasi baru Covid-19 di Jakarta. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan 649 sampel whole genome sequencing (WGS).

“DKI Jakarta secara aktif melakukan pemeriksaan sampel WGS, di mana sebanyak 649 sampel sudah diperiksa dan ditemukan 19 kasus mutasi virus baru,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Dari jumlah tersebut, kata Dwi, 18 di antaranya memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, dan 1 kasus transmisi lokal. Dwi meminta masyarakat Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada terhadap mutasi virus baru yang lebih mudah menular dan menimbulkan gejala yang lebih berat,” tandas dia.

Apalagi, kata Dwi, penambahan kasus baru hari ini, Kami, 10 Juni 2021, sebanyak 2.096 kasus dari 12.304 orang yang melakukan tes PCR.

“Pada tanggal 10 Juni 2021, dilakukan tes PCR sebanyak 15.775 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 12.304 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru, dengan hasil 2.096 positif dan 10.208 negatif,” ungkap dia.

Sementara itu, jumlah kasus aktif di Jakarta pada hari ini naik sejumlah 970 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 12.820 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 440.554 kasus.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 420.211 dengan tingkat kesembuhan 95,4%, dan total 7.523 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8%.

"Untuk diketahui, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 70.086 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 383.092 per sejuta penduduk," terangnya.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 12,4%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,8%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Sumber: BeritaSatu.com