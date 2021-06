Soal Vaksin Kedaluwarsa di Jakarta, Ini Tanggapan Pemprov DKI

Minggu, 13 Juni 2021 | 22:12 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memberikan penjelasan terkait vaksin Astrazeneca yang didistribusikan di Jakarta disebut pemerintah pusat bakal kedaluwarsa Juni ini. Meskipun Dwi tidak membenarkan atau pun membantah keberadaan vaksin kedaluwarsa tersebut, namun dia menerangkan bahwa semua vaksin memiliki masa kedaluwarsa atau expired sebagaimana tercantum di botol atau wadah dari vaksin tersebut.

“Untuk pengelolaan vaksin, itu juga sama seperti pengelolaan obat, pengelolaan produk makan dan minuman. Ada istilahnya first expired, first out, artinya sistem logistik mengatur bahwa semua produk yang memasuki masa expired akan didahulukan termasuk vaksin Covid-19,” ujar Dwi dalam diskusi virtual, Minggu (13/6/2021).

Dwi mengatakan, dalam pengelolaan vaksin Covid-19 apapun jenis selalu menerapkan prinsip, vaksin yang jumlahnya banyak dan mendekati masa expired, harus didahulukan penggunaannya dibandingkan vaksin yang lain. Dia memastikan vaksin tersebut aman selama digunakan sebelum masa expired.

“Selama vaksin belum melewati masa kedaluwarsa, berarti masih bisa dipakai dan aman. Jadi, nggak usah khawatir, mari kita gunakan vaksin untuk mempercepat terjadinya herd imunity (kekebalan kelompok),” tandas dia.

Dwi tidak menyebutkan secara rinci masa expired dari vaksin Covid-19 di Jakarta. Yang jelas, kata dia, baik vaksin Sinovac maupun Astrazeneca yang saat ini dimanfaatkan Pemprov DKI memiliki masa expired.

“Kalau Sinovac, ada juga expired date-nya, sama saja. Kita harapkan vaksin Covid-19 ini cepat didistribusikan supaya bisa diambil manfaatnya, yakni kita mempunyai tingkat kekebalan komunitas sehingga bisa mengurai risiko tertular dan mengurangi risiko Covid-19 berat,” pungkas Dwi.

