Kasus Covid-19 Pecah Rekor, DKI Jakarta Perketat Penegakan Aturan PPKM Mikro

Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:11 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan memperketat penegakan aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Jakarta.

Pengetatan ini merespons kasus di DKI Jakarta yang terus meningkat secara drastis, bahkan penambahan kasus positif harian Covid-19 telah pecah rekor pada Jumat (18/6/2021), dengan jumlah 4.737 kasus.

“Kami lakukan operasi pendisiplinan tanpa kompromi. Seluruh kegiatan harus terhenti pada pukul 21.00 malam, tidak ada perkecualian dan ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa pengekan hukuman ini bukan semata-mata demi tegakknya peraturan, tetapi katakan pada semua bahwa ini untuk melindungi Anda, ini untuk melindungi kita semua,” ujar Anies.

Anies telah mengatur pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat selama penerapan PPKM mikro hingga 28 Juni mendatang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Mikro Mikro Tingkat Rukun Tetangga.

Secara umum, pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan dari pengaturan sebelumnya. Yang ditekankan Anies adalah pengetatan pendisiplinan ketentuan PPKM mikro tersebut. Terdapat beberapa aktivitas yang mengalami perubahan pembatasan kapasitas kegiatan dalam PPKM mikro kali ini, yakni aktivitas kerja di perkantoran dan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau tempat kuliah. Pembagian kapasitasnya diatur sesuai dengan zona lokasi di mana aktivitas dilakukan.

Berikut ini adalah pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat selama PPKM mikro:

A. Tempat kerja/fasilitas umum

1. Perkantoran swasta, pemerintah, BUMN/BUMD

- zona kuning dan oranye: 50% WFH

- zona merah: 75% WFH

2. Belajar mengajar

- zona kuning dan oranye: daring/tatap muku sesuai aturan teknis Kemendikbudristek

- zona merah: daring

3. Perguruan tinggi/akademi: daring atau tatap muka (bertahap melalui proyek percontohan dan protokol kesehatan yang ketat

4. Tempat ibadah: maksimal 50%

5. Moda transportasi: pembatasan kapasitas

6. Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jalanan

- dine in maksimal 50%

- beroperasi maksimal hingga pukul 21.00 WIB

- take away 24 jam dengan protokol kesehatan yang ketat

7. Tempat kebutuhan pokok masyarakat mulai dari pasar, toko swalayan hingga perkulakan

- beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan ketat

8. Dasilitas pelayanan kesehatan: beroperasi 100 persen

9. Kegiatan di area publik atau tempat yang menimbulkan kerumunan massa

- beroperasi 50% kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan ketat

10. Kegiatan seni, social, dan budaya di area publik

- beroperasi 50% kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan ketat

11. Pusat perbelanjaan/mal beroperasi maksimal hingga pukul 21.00 WIB

12. Konstruksi: beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat

B. Transportasi/pergerakan orang

1. Mobilitas kendaraan pribadi

- maksimal penumpang 50% dari kapasitas

- 100 dari kapasitas apabila berdomisili di alamat yang sama

2. Kendaraan umum angkutan massal, taksi dan kendaraan rental: maskimal 50%

3. Ojek (online dan pangkalan): kapasitas 100%

4. Ganjil genap (mobil pribadi): tidak diberlakukan

5. Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day: ditutup

