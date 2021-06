Tingginya Kasus Covid-19 DKI Dibarengi Makin Banyak Orang yang Dites

Senin, 21 Juni 2021 | 05:11 WIB

Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali pecah rekor. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Minggu (20/6/2021), kasus harian Covid-19 di Ibu Kota bertambah 5.582 kasus. Dengan tambahan kasus baru itu, maka total kasus Covid-19 di Jakarta menjadi 474.029 kasus. Sementara, pasien Covid-19 yang sudah sembuh di Jakarta bertambah 2.457 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 435.904 orang. Angka ini kembali pecah rekor setelah 2 hari belakangan ini juga menembus level baru yakni 4.737 kasus pada Jumat (18/6/2021) dan 4.895 kasus pada Sabtu (19/6/2021).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan penambahan kasus tersebut tidak terlepas dari testing PCR yang tinggi yakni 10 kali lipat dari standar testing WHO. Testing tinggi penting supaya Pemprov DKI mempunyai data akurat untuk melakukan penanganan dan pengendalikan penyebaran Covid-19.

"Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 103.210 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 396.394 per sejuta penduduk," ungkap Dwi dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021).

Pihaknya mencatat penambahan kasus positif sebanyak 5.582 kasus dari 16.636 orang yang dites PCR. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 19.572 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 16.636 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 5.582 positif dan 11.054 negatif. Selain itu, dilakukan tes antigen sebanyak 4.635 orang dengan hasil 534 positif dan 4.101 negatif.

Dwi menuturkan jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 3.030 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 30.142 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 474.029 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

“Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 435.982 dengan tingkat kesembuhan 92,0%, dan total 7.905 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7 persen. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 25,2%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,2%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%,” terang Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih terus berupaya mengendalikan pandemi Covid-19. Seiring dengan menerapkan 3T (testing, tracing, dan treatment) vaksinasi Covid-19 juga digalakkan pada sejumlah kelompok prioritas.

“Kendati demikian, masih dibutuhkan peran serta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mengingat, vaksinasi Covid-19 saat ini hanya mengurangi dampak keterpaparan, masih terdapat kemungkinan tertular dan menularkan virus Covid-19 jika longgar terhadap protokol kesehatan dalam keseharian,” pungkas Dwi.

Dalam empat hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 selalu berada di atas angka 4.000, yakni 4.144 kasus pada 17 Juni, 4.737 kasus pada 18 Juni 2021, 4.895 pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 dan 5.582 kasus pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021.

