Ketua Fakta Kritik Wacana Kenaikan Tarif Parkir DKI

Rabu, 23 Juni 2021 | 15:02 WIB

Oleh : Mikael Niman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)‎, Azas Tigor Nainggolan, mengkritik wacana kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta hinggga Rp 50.000 per jam untuk mobil dan Rp 18.000 per jam untuk sepeda motor.‎

Bahkan, untuk truk dan bus dikenakan tarif Rp 60.000 per jam. "Masih banyak terjadinya praktek parkir liar‎, kok mau naikkan tarif tinggi di Jakarta," ujar Azas Tigor Nainggolan, Rabu (23/6/2021).

Pengamat kebijakan publik ini mengatakan, kota-kota di negara lain yang menerapkan tarif parkir tinggi karena sudah berhasil membangun layanan angkutan umum massalnya dengan baik.

"Sistem layanan angkutan umum massalnya sudah terakses dan terintegratif secara benar. Ketika pengguna kendaraan pribadi ditekan dengan tarif parkir yang tinggi, mereka dengan mudah berpindah menggunakan angkutan umum massal untuk bertransportasi," bebernya.

Sementara, pengguna kendaraan pribadi di Jakarta belum bisa dengan mudah berpindah ke angkutan umum massal karena akses transportasi belum terlayani dengan baik dan terintegrasi secara benar.

Menurutnya, menaikan tarif parkir tapi belum memiliki sistem layanan angkutan umum massal yang memadai maka akan menyulitkan pengguna kendaraan pribadi berpindah menggunakan angkutan umum dan mau meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah.

"Integrasi sistem layanan angkutan umum massal di Jakarta sampai saat ini hanya cerita di forum semata. Fakta di lapangan tidak ada integrasi angkutan umum massal yang sebenarnya," tegasnya.

Saat ini, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta melalui UP Perparkiran dan Dinas Perhubungan sedang menggodok rencana menaikan tarif parkir mahal seperti pengalaman di banyak negera lain, yang berhasil mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

Sekarang ini Pemprov Jakarta masih menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2017 sebagai payung hukum dalam menetapkan tarif parkir.

Berdasarkan Pergub tersebut tarif parkir di Kawasan Pengendalian Parkir (KPP) adalah Rp 12.000 per jam untuk mobil, bus/truk, Rp 6.000 per jam untuk sepeda motor dan Rp 1.000 parkir sepeda.

Dalam usulan rencana perubahan kebijakan tarif itu menjadi tarif pada KPP golongan A di Jakarta yakni tarif tertingginya Rp 50.000 per jam bagi mobil pribadi, Rp 60.000 per jam bagi truk dan bus kota serta Rp 18.000 per jam untuk sepeda motor serta Rp 1.000 per kali parkir sepeda.

‎"Badan jalan raya di Jakarta masih banyak parkir liar beroperasi. Parkir liar ini terus berlangsung dan dibiarkan dan dipelihara oleh petugas Dishub dan UP Perparkiran. Padahal di sekitar parkir liar itu ada mall atau sarana parkir resmi yang kosong karena tarifnya lebih tinggi dari tarif parkir liar. Tarif murah itu membuat kendaraan mobil dan sepeda motor memilih parkir liar di badan jalan atau di trotoar. Parkir liar masih masalah lama yang tidak juga diselesaikan oleh Pemprov Jakarta," ungkapnya.

Menaikan tarif parkir tinggi justru akan membuat parkir liar jadi pilihan dan jadi marak makin banyak. "Melihat situasi ini, saya minta rencana menaikan tarif parkir ini ditinjau ulang. Seharusnya Pemprov Jakarta dalam hal ini Dishub Jakarta dan UP Perparkiran Jakarta bekerjalah lebih baik dulu baru berpikir menaikan tarif parkir menjadi tinggi. Moda angkutan umum di Jakarta sudah bagus dan hebat tetapi belum diintegrasikan secara baik pelayanannya," imbuhnya.

Untuk itu tarif parkir jangan dinaikan sekarang ini. Harus dilakukan dulu perbaikan mendasar di kelembagaan pengelola sistem transportasi Pemprov Jakarta. Kelembagaan di dinas Perhubungan dan UP Perparkiran bekerja secara konsisten menegakan aturan dan tegas juga bersih.

"Mari bangun sistem layanan angkutan umum secara benar, bersihkan Jakarta dari parkir liar, lindungi hak pengguna jasa parkir, dan tegakan peraturan secara benar bersih," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com