DKI Dua Kali Cetak Rekor, Wagub: Tes PCR 14 Kali Lipat Standar WHO

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa lonjakan kasus positif Covid-19 di Jakarta yang drastis di Jakarta belakangan ini tidak terlepas dari tingginya tes PCR yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan testing 14 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO.

“Meskipun Jakarta 2 hari pecah rekor 9.000-an, perlu dikatahui tes kami di Jakarta tinggi, testing pekan ini 135.940 artinya 14 kali lipat dari standar WHO,” ujar Riza saat meninjau posko PPKM mikro di kelurahan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2021).

WHO menetapkan 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu, artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Dalam seminggu terakhir ada 135.940 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 409.164 per sejuta penduduk,

“Itu (testing tinggi) cara yang dilakukan ini Pemprov untuk menyelesaikan yakni meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment), tugas masyarakat meningkatkan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak),” tutur Riza.

Selain testing, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kapasitas tracing dan juga perawatan dengan menambah RS rujukan Covid-19 di Jakartadari 106 RS menjadi 140 RS. Begitu juga dengan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU, laboratotium dan tenaga kesehatan untuk merawat pasien Covid-19.

“Namun yang penting bukan bagaimana baiknya ketersediaan berbagai fasilitas tetapi jauh lebih penting optimalisasi kesungguhan kita dalam rangka melakukan protokol kesehatan, masyarakat sekali lagi 3M, 4M, dan 5M, kita harus mulai dari hulu, disisir sendiri keluarga kita memastikan protokol kesehatan agar tak bertambah lagi,” pungkas Riza.

Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus positif Covid-19 di Jakarta terus meningkat secara drastis. Bahkan, dua hari terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 harian pecah rekor, yakni pada Sabtu (26/6/2021) sebanyak 9.271 kasus baru dan pada Minggu (27/6/2021) sebanyak 9.394 kasus baru.

