Ditemukan 128 Kasus Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Terbanyak Varian Delta

Senin, 28 Juni 2021 | 20:33 WIB

Oleh : Yustinus Paat / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 128 kasus varian baru Covid-19 ditemukan di DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan sampel whole genome sequencing (WGS).

“DKI Jakarta secara aktif melakukan pemeriksaan sampel whole genome sequencing atau WGS. Sebanyak 128 sampel dinyatakan sebagai variant of concern (VoC) per 28 Juni 2021,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangannya, Senin (28/6/2021).

Dari jumlah tersebut, kata Dwi, terbanyak adalah varian Delta (B.1617.2) dengan jumlah 113 varian.

“Adapun perincian 128 kasus VoC tersebut, yakni 12 varian Alpha (B.117), 3 varian Beta (B.1.351), 113 varian Delta (B.1617.2),” ungkap dia.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan, dari 128 kasus varian baru mutasi Covid-19, telah diidentifikasi bahwa 35 kasus memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri (kasus impor), 46 transmisi lokal varian Delta di DKI Jakarta, dan 22 transmisi lokal varian Delta di Debotabek yang mana pemeriksaannya dilakukan di Jakarta.

“Lalu sebanyak 25 kasus masih dalam proses verifikasi apakah merupakan varian Delta dari luar negeri atau transmisi lokal,” tandas dia.

Terkait dengan varian baru mutasi virus Covid-19, Dwi juga mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada karena varian baru ini lebih cepat menular dan menimbulkan gejala yang lebih berat. Dia juga mendorong warga untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 karena vaksin apapun jenis mampu meminalisir potensi penyebaran varian baru Covid-19.

Sumber: BeritaSatu.com