Tiap Kecamatan di Tangsel Harus Bentuk Tim Patroli Penegakan Disiplin

Kamis, 1 Juli 2021 | 22:32 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Tangerang Selatan, Beritasatu.com – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menyatakan, wilayahnya telah siap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021.

Dia minta tiap kecamatan membentuk tujuh tim patroli penegakan disiplin masyarakat yang beranggotakan tiga pilar (pemerintah daerah, TNI, dan Polri). Tugasnya, mengawasi penerapan PPKM darurat di tiap kecamatan.

“Untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan di lapangan, maka kami membentuk tujuh tim di tiap kecamatan. Tim itu terdiri dari anggota Satpol PP, satuan Polri, Satuan TNI, satuan Kejaksaan Negeri," ucap Benyamin seusai melaksanakan rapat dengan Forkopimda, Kamis (1/7/2021).

Dikatakan, tim itu akan memantau di titik-titik tertentu. “Apakah pada pukul 20.00 WIB sudah betul-betul tutup, kalau memang masih bandel kita akan tutup paksa," lanjutnya.

Selain membentuk tim di masing-masing kecamatan, Benyamin juga meminta semua tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan tutup sementara.

"Untuk tempat ibadah yaitu masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat aktivitas yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup, dan mengimbau untuk tidak mengadakan acara keagamaan yang mengundang kerumunan massa. Oleh sebab itu saya mengimbau masyarakat untuk menyelenggarakan ibadah di rumahnya masing-masing demi kebaikan bersama," lanjutnya.

Pemkot Tangsel juga menutup mal kecuali supermarket yang menjual kebutuhan pokok harian bisa buka hingga pukul 20.00 WIB dan harus benar-benar diperhatikan pengunjungnya.

“Pasar dan toko kelontong warga juga harus tutup sesuai dengan ketentuan supermarket yakni pukul 20.00 WIB. Pembatasan pengunjung maksimal 50 persen. Untuk toko obat dan apotek bisa tetap buka 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan," tegasnya.

Restoran, rumah makan, kafe hingga warung pedagang kaki lima hanya bisa buka dan boleh melayani pembelian dengan metode take away dan tidak diizinkan menerima makan di tempat atau dine in. “Ini berlaku bagi restoran baik yang ada di dalam pusat perbelanjaan, ruko-ruko hingga warung PKL," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com