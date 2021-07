Pemkot Tangerang Ancam Tutup Paksa Mal yang Nekat Beroperasi saat PPKM Darurat

Jumat, 2 Juli 2021 | 21:06 WIB

Oleh : Chairul Fikri / IDS

Tangerang, Beritasatu.com - Larangan pembukaan mal dan pusat perbelanjaan selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat disikapi tegas oleh pemerintah kota (Pemkot) Tangerang. Bahkan Pemkot Tangerang mengancam akan menutup paksa mal dan pusat perbelanjaan di Kota Tangerang yang nekat buka di masa PPKM Darurat.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Tangerang, H Sachrudin, saat dihubungi media, Jumat (2/7/2021).

"Saya dan pak Walikota sudah mengatakan bahwa mal dan pusat perbelanjaan tutup selama PPKM Darurat. Kalau masih nekat melanggar, maka kami akan ambil tindakan penutupan paksa dan pemberian sanksi denda. Kita sudah sosialisasikan kepada pengusaha mal dan pusat perbelanjaannya," ucap Sachrudin.

Ditambahkannya, sosialisasi terhadap aturan PPKM Darurat juga telah dilakukan kepada para pengusaha restoran, kafe dan juga warung makan pinggir jalan. Berdasarkan aturan, mereka boleh buka hingga pukul 20.00 WIB dan hanya diizinkan menerima pesanan delivery dan take away serta dilarang menerima pengunjung yang ingin makan di tempat (dine in).

BACA JUGA Wali Kota Tangerang Minta Ulama dan Tokoh Masyarakat Bantu Sosialisasi PPKM Darurat

"Kita juga telah sosialisasikan aturan kepada pengusaha restoran, rumah makan, kafe termasuk yang ada di pinggir jalan (PKL) terkait aturannya. Kita juga minta ini ditaati hingga 20 Juli 2021 mendatang," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Agus Hendra menyatakan, pihak Satpol PP bersama Polri, TNI, dan Kejaksaan akan memberikan pengawasan ketat terkait aturan penutupan mal dan pusat perbelanjaan di Kota Tangerang.

"Kalau masih bandel dan melanggar, akan kita akan datangi dan langsung kita tindak dan tutup paksa. Kalau memang pelanggarannya parah banget, dimungkinkan ada pencabutan izin berusaha," tandas Agus.

Sumber: BeritaSatu.com