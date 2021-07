Positivity Rate Covid-19 di Jakarta Mencapai 39% Sepekan Terakhir

Senin, 5 Juli 2021 | 07:24 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam 2 hari terakhir, DKI Jakarta kembali pecah rekor penambahan tertinggi kasus Covid-19 harian selama pandemi Covid-19. Hari ini, Minggu (4/7/2021), kasus baru Covid-19 telah tembus angka 10.485 kasus dan Sabtu kemarin jumlah penambahan kasus hariannya sebanyak 9.702 kasus baru.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, hari ini, pihaknya melakukan tes PCR terhadap 30.203 spesimen.

“Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 24.162 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 10.485 positif dan 13.677 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes antigen hari ini sebanyak 2.939 orang dites, dengan hasil 952 positif dan 1.987 negatif,” ujar Dwi dalam keterangannya, Minggu (4/7/2021).

Dwi juga menyampaikan, jumlah testing PCR di Jakarta sudah sangat tinggi, 15 kali lebih banyak dari standar testing yang ditetap WHO di mana standar WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen).

“Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 155.146 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 423.739 per sejuta penduduk," terang Dwi.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 4.611 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 86.994 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 580.595 kasus.

“Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 484.949 dengan tingkat kesembuhan 83,5%, dan total 8.652 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5%. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 39%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12,9%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%,” pungkas Dwi.

