Sidak ke Stasiun Cikini, Anies Temukan Banyak Pekerja di Perusahaan Nonesensial Masih Ngantor

Rabu, 7 Juli 2021 | 13:18 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAH

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara kick off vaksinasi untuk anak-anak usia 12-17 tahun, di SMAN 20, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Juli 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Cikini, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu (7/7/2021) bersama Kapolda dan Pangdam Jaya. Anies menemukan banyak pekerja yang terpaksa masuk kerja atau ngantor, padahal mereka bekerja di perusahaan non esensial dan non kritikal yang dilarang work from office (WFO) selama masa PPKM darurat.

“Kita sama-sama review dan menemukan bahwa masih banyak perusahaan yang mengharukan pekerjanya yang masuk, padahal perusahaan tersebut tak bergerak di bidang kritikal dan esensial, pekerja pasti mengikuti aturan perusahaan,” ujar Anies di Stasiun Cikini, Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Para pekerja tersebut, kata Anies, umumnya bekerja di sektor usaha perhotelan, penjaga toko, perusahaan perkebunan dan pertambangan serta sektor-sektor usaha non esensial dan non kritikal. Anies pun kembali mengingatkan pemilik atau petinggi perusahaan untuk mengambil sikap tanggung jawab untuk melindungi para pekerja dan melindungi warga Jakarta

“Ini bukan hanya soal peraturan, tetapi ini soal keselamatan. Bukan soal untung rugi, tapi soal nyawa. Karena ini yang kita saksikan tadi masih banyak mereka yang diharuskan masuk, walaupun bidangnya bukan bidang esensial. Maka dari itu kan mengingatkan kepada pemilik perusahaan untuk melindungi karyawannya dan melindungi Jakarta, dengan cara mentaati ketentuan pemerintah dan memiliki kesadaran untuk mengambil sikap dan keputusan manajemen yang sifatnya memotong mata rantai,” jelas Anies.

Anies pun mengaku telah mencatat perusahaan-perusahaan non esensial dan non kritikal yang masih mengharuskan pekerjanya masuk kerja berdasarkan keterangan pada pekerja yang tiba di stasiun Cikini. Tim dari Pemprov DKI, Polda dan Kodam Jaya akan mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut untuk diproses secara hukum atas pelanggaran ketentuan PPKM darurat.

“Jadi kita catat perusahaannya, maka yang diproses perusahaannya, nanti perusahaan tersebut yang didatangi oleh tim kita. Jadi tidak ada (pekerja yang tiba di Stasiun Cikini) yang dipulangkan, tapi perusahaan tempat mereka bekerja akan didatangi dan akan diberikan sanksi. Jadi ingat pimpinan perusahaan harus tanggung jawab terhadap perusahaannya,” pungkas Anies.

Sumber: BeritaSatu.com