Langgar PPKM Darurat, Pemprov DKI Segel 202 Perusahaan

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pihaknya telah menutup sementara ataumenyegel 202 perusahaan selama pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Hal ini berdasarkan hasil sidak terhadap 276 perusahaan atau tempat usaha sejak 5 Juli hingga 8 Juli 2021.

“Dari 276 perusahaan yang disidak mulai 5 Juli 2021 hingga saat ini, ada 202 perusahaan ditutup sementara, sementara 74 perusahaan tidak melanggar,” ujar Andri di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Dari jumlah tersebut, kata Andri, sebanyak 187 perusahaan yang ditutup karena ditemukan karyawannya positif Covid-19 dan 15 perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ke-187 perusahaan yang ditutup di Jakarta Pusat sebanyak 79 perusahaan, Jakarta Barat 27 perusahaan, Jakarta Utara (19), Jakarta Timur (6), dan Jakarta Selatan (56).

“Yang ditutup karena langgar protokol kesehatan ada 4 perusahaan di Jakarta Pusat yang terdiri dari 2 perusahaan non esensial dan 2 perusahaan esensial, 2 perusahaan di Jakarta Barat masing-masing satu perusahaan non esensial dan esensial, lalu 9 perusahaan di Jakarta Selatan yang terdiri dari 4 perusahaan non esensial dan 5 perusahaan esensial,” jelas Andri.

Andri mengatakan jumlah perusahaan di Jakarta sebanyak 85.335 dengan perincian 9.257 perusahaan esensial, 13.026 perusahaan kritikal, dan 63.052 perusahaan non esensial. Sementara jumlah pekerja di Jakarta sebanyak 2,5 juta pekerja dan yang ber-KTP DKI Jakarta 1,1 juta pekerja.

