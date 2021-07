13.112 Kasus Baru Positif Covid-19, DKI Jakarta Kembali Pecah Rekor

Jumat, 9 Juli 2021 | 22:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penambahan kasus harian positif Covid-19 di Jakarta kembali pecah rekor hari ini, Jumat (8/7/2021). Ada 13.112 kasus baru hari ini. Jumlah ini melampaui angka kasus harian baru pada satu hari sebelumnya, sebanyak 12.972 kasus.

“Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 42.124 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 29.486 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 13.112 positif dan 16.374 negatif,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Penambahan kasus harian Covid-19 ini, kata Dwi, memang tidak terlepas dari tinggi testing PCR yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Testing PCR di Jakarta sudah jauh melampaui standar minimal testing yang ditetapkan WHO, yakni 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. DKI Jakarta sudah 17 kali lipat dari standar minimal WHO tersebut.

“Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir, ada 177.461 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 435.904 per sejuta penduduk,” jelas Dwi.

Yang menarik, kata Dwi, jumlah kasus aktif di Jakarta hari ini mengalami penurunan sejumlah 1.940 kasus. Dengan demikian, total jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 100.142 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 636.389 kasus.

“Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 526.941 dengan tingkat kesembuhan 82,8 persen, dan total 9.306 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,6 persen. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 42,8 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 13,7 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen,” pungkas Dwi.

