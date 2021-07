Tangani Covid-19 dengan Pendekatan Saintifik, Anies: DKI Jadi Referensi Kota-kota di Dunia

Sabtu, 10 Juli 2021 | 17:46 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, Pemprov DKI Jakarta sejak awal menggunakan pendekatan saintifik dari para ilmuan di bidangnya sebagai dasar pengambilan keputusan dan penanganan pandemi Covid-19.

Anies pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada banyak pihak yang terlibat, termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Lembaga Eijkman, CDC Indonesia, dan lain sebagainya dalam upaya memberikan pandangan dan kajian ilmiah terhadap penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Anies dalam rangka menanggapi hasil survei serologi di Ibu Kota oleh Tim Pandemi FKM UI, Lembaga Eijkman, dan CDC Indonesia bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Survei ini secara spesifik ingin mengukur proporsi warga Jakarta yang memiliki antibodi terhadap Covid-19.

“Kami di DKI Jakarta sejak awal masa pandemi ini mempercayakan arah kebijakan pada pendekatan saintifik dan ilmuwan di bidangnya. Kita menggunakan rujukan pada data-data, merujuk pada pendekatan ilmiah, dan transparansi jadi kata kunci yang kita pegang sejak awal. Karena itu, kami dalam setiap aspek kebijakan selalu berkonsultasi, bertukar pikiran,” ujar Anies dalam konferensi pers bertajuk, Diseminasi Hasil Survei Serologi Covid-19 secara daring, Sabtu (10/7/2021).

Anies menyampaikan, terima kasih kepada tim FKM UI yang telah mendampingi, memberikan guidance dalam melakukan navigasi menghadapi pandemi Covid-19 di Jakarta selama satu setengah tahun ini.

Pemprov DKI, kata Anies akan terus menggunakan pendekatan ilmiah dan selalu transparan dalam upaya-upaya pengendalian Covid-19.

“Kami percaya situasi ini tidak selesai dalam hitungan minggu, karena itu untuk bisa berjalan bersama, rakyat harus percaya pemerintah dan pemerintah harus bisa dipercaya. Caranya dengan menyampaikan apa adanya dan dengan dasar bukti yang menggunakan metode ilmiah,” tandas Anies.

Selain itu, menurut Anies, penanganan dan perkembangan pandemi Covid-19 di Jakarta dapat menjadi referensi bagi daerah lain bahkan bagi kota-kota lain di dunia. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mendukung penuh berbagai metode ilmiah, termasuk penelitian, survei dan pengambilan data di tingkat mikro.

“Kami mendukung all out survei uji klinis, penelitian dan apapun yg berkaitan dengan Covid-19 di DKI Jakarta. Bahkan, kita sampai mengerahkan jajaran di wilayah untuk ikut ambil data. Survei ini bukan yang kali pertama dilakukan, bahkan survei kita kerjakan juga dengan institusi di luar Indonesia, kampus yang melakukan penelitian, juga teman-teman yang memiliki think tank di urusan Covid-19 kami selalu berikan akses dan kita dukung,” terangnya.

Dikatakan, beberapa penelitian tentang Covid-19 di Jakarta sudah masuk di jurnal internasional dan ikut jadi feedback negara lain.

“Mengapa dilakukan? Jakarta tidak boleh jadi pemain lokal, Jakarta harus jadi pemberi arah internasional. Ini adalah kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia dan kita memiliki pengalaman yang cukup untuk jadi pelajaran dunia internasional. Sehingga, kita ada di tataran global bukan semata-mata untuk menyerap info, tetapi sebaliknya kita memberikan info, memberikan pengalaman dan bisa jadi rujukan,” pungkas Anies.

Sebagaimana diketahui, survei serologi dilaksanakan berbasis populasi dengan metode sampling, pada kurun waktu 15-31 Maret 2021. Survei dilakukan di 100 kelurahan di 6 wilayah kota/kabupaten administrasi, mencakup 4.919 sampel berusia >1 tahun (98,4%) dari total 5.000 target sampel, meliputi 54% perempuan dan 46% laki-laki, dengan kelompok usia 1-14 tahun (21,6%), 15-49 tahun (52%), 50+ tahun (26,4%).

Sumber: BeritaSatu.com