Begini Strategi Pemprov DKI Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Kamis, 15 Juli 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mengantisipasi lonjakan kasus aktif Covid-19 yang sudah mendekati angka 100.000 lagi. Salah satunya meningkatkan kapasitas testing untuk bisa mendeteksi lebih awal warga yang terpapar Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, testing di Jakarta terus digenjot agar bisa segera memotong mata rantai penyebaran dengan menangani mereka yang terpapar Covid-19.

"Tes PCR kita tinggi, pekan terakhir mencapai 211.920. Itu artinya sudah 21 kali lebih besar dari standar yang diminta WHO," ujar Riza di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Dalam seminggu terakhir ada 211.920 orang dites PCR.

Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 450.525 per sejuta penduduk.

Dengan testing yang tinggi, kata Riza, maka pihaknya bisa mengidentifikasi masalahnya khususnya titik-titik penyebaran Covid-19. Dari hasil testing tersebut, Pemprov DKI langsung melakukan tracing, treatment, dan isolasi.

"Dengan demikian kita bisa melakukan kontak tracing dan pada akhirnya kita melaksanakan yang namanya treatment. Inilah cara yang paling baik sesuai standar yang diminta WHO," tandas dia.

Nasional

Bahkan, menurut Riza, tes PCR di Jakarta menyumbangkan 31,8 persen tes PCR secara nasional. Kata dia, jumlah kasus positif Covid-19 ditemukan banyak di Ibu Kota karena memang testing-nya juga tinggi. Riza pun minta masyarakat tidak panik karena pemerintah agar bekerja optimal untuk menangani Covid-19.

BACA JUGA Imunitas Tubuh Perlu Dijaga Hadapi Varian Baru Covid-19

"Masyarakat jangan panik, jangan kaget semua harus kita hadapi bersama. Tugas pemerintah melaksanakan 3T dan menyiapkan berbagai fasilitas RS rujukan, laboratorium, nakes yang terus kita tambah oksigen, vitamin, obat-obatan dan seluruh program kita tingkatkan," ungkap dia.

Namun, Riza mengingatkan bahwa upaya dan langkah pemerintah akan tidak berdampak besar jika tidak mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Menurut dia, dukungan masyarakat bisa diwujudkan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi Covid-19.

"Masyarakat tetap kita minta berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan secara bertanggung jawab dan kerjakan PPKM darurat sebaik mungkin," pungkas Riza.

Diketahui, kasus aktif Covid-19 di Jakarta kembali mengalami kenaikan dan jumlah totalnya hampir mendekati angka 100.000 kasus lagi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada Rabu (14/7/2021) ini, kasus aktif bertambah 9.535 kasus sehingga totalnya menjadi 99.751 dengan perincian 78.571 orang yang menjalani isolasi baik di fasilitas pemerintah maupun tempat pribadi dan sebanyak 21.180 orang yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 atau fasilitas kesehatan.

BACA JUGA BPOM Izinkan Ivermectin Sebagai Obat Terapi Covid-19

Jumlah kasus terkonfirmasi positif secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 701.910. Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 592.556 dengan tingkat kesembuhan 84,4 persen, dan total 9.603 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,4 persen.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 43,2 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 14,6 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.

Sumber: BeritaSatu.com