PPKM Darurat, Penumpang KRL di Stasiun Tangerang Turun Drastis

Senin, 19 Juli 2021 | 20:15 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Tangerang, Beritasatu.com - Selama pelaksanaan pemberluan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) yang berangkat dari Stasiun Tangerang turun drastis.

Setidaknya hanya 1.800-2.000 penumpang saja yang berangkat dari stasiun itu sejak PPKM darurat diterapkan. Hal itu diungkapkan Kepala Stasiun Tangerang, Eka Gusti Fadli dalam keterangannya kepada media, Senin (19/7/2021).

"Sejak ada pemberlakuan STRP (surat tanda registrasi pekerja), jumlah penumpang turun drastis yakni berkisar 1.800-2.000. Yang berangkat dan datang jadi hanya sekitar 4.000 penumpang. Biasanya pada masa normal penumpangnya bisa 14.000-16.000 in-out per hari," ungkap Eka.

Eka menyatakan, jumlah penumpang bisa lebih sedikit pada hari libur seperti Sabtu-Minggu.

"Apalagi pada Sabtu dan Minggu bisa hanya 1.000 untuk yang in dan 1.000 untuk yang out. Hari Minggu kemarin, kami hanya mencatat 500 in dan 500 out, tanggal 18 Juli," tambahnya.

Jumlah penumpang dalam satu kereta juga dibatasi, dari 74 penumpang per kereta kini hanya 52 per kereta.

Sumber: BeritaSatu.com