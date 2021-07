Paket Obat-Obatan Dibagikan ke Warga yang Isolasi Mandiri di Kabupaten Tangerang

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:11 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bersama Komandan Kodim 0510/Tigaraksa, Letkol Inf Bangun Siregar mulai membagikan paket sembako dan obat-obatan untuk warga di Kabupaten Tangerang yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman). Penyalurannya dilakukan secara door to door ke setiap rumah-rumah pasien.

“Kita mulai membagikan sembako dan obat untuk warga Cikupa yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, dan pembagian obat dan sembako ini dibagian secara door to door yang datanya terdaftar dengan alamatnya masing-masing,” kata Zaki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Zaki menuturkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Tangerang pada 3-20 Juli 2021, telah menekan laju penyebaran Covid-19. Zaki mengatakan Kabupaten Tangerang kini masuk PPKM level 3 yang dijalankan hingga 25 Juli 2021.

Sementara itu, Bangun Siregar mengatakan pemberian obat tersebut bertujuan agar pasien Covid-19 yang sedang isoman tidak perlu keluar rumah. Isi satu kotak obat gratis itu terdiri dari vitamin C dan D, obat penurun panas, obat radang tenggorokan, obat Covid-19, beserta aturan pemakaian obat.

“Jadi mereka yang menjalani isoman akan mendapatkan dua paket, yakni paket dua dan tiga. Datanya kita ambil melalui data name by name dari masing masing puskesmas,” kata Bangun.

