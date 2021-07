6,7 Juta Warga DKI Jakarta Telah Divaksin Dosis Pertama

Kamis, 22 Juli 2021 | 23:34 WIB

Oleh : Yustinus Paat / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan pihaknya terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Jakarta. Hingga saat ini, kata Dwi, jumlah warga yang telah disuntik vaksin dosis 1 (pertama) di Jakarta sebanyak 6,7 juta atau 76,6 persen dari target sasaran vaksinasi di Jakarta.

“Untuk vaksinasi program, total dosis 1 saat ini sebanyak 6.753.288 orang atau 76,6 persen dari target dan total dosis 2 kini mencapai 2.067.633 orang atau 23,5 persen,” kata Dwi di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Target vaksinasi di Jakarta, kata Dwi, sebanyak 8,8 juta penduduk agar bisa menciptakan kekebalan komunitas sebagaimana ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara Presiden Joko Widodo minta agar Pemprov DKI Jakarta bisa mencapai angka 7,5 juta penduduk usia 12 tahun ke atas di Jakarta sudah divaksin hingga akhir Agustus 2021.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI pun memasang target vaksinasi dalam sehari sebanyak 100.000 warga. Bahkan Gubernur Anies meminta agar setiap Kelurahan di Jakarta bisa melakukan vaksinasi 1.000 orang per hari sehingga rata-rata vaksinasi Covid-19 per hari bisa mencapai 267.000 orang per hari.

“Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 101.277 orang dan yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 45.863 orang,” tutur Dwi.

Lebih lanjut Dwi mengungkapkan, pencapaian vaksinasi dosis 1 untuk anak usia 12-17 tahun sebanyak 36,3 persen dan vaksinasi dosis 2 belum ada. Sedangkan warga usia 18-59 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 73 persen dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 19,3 persen.

“Pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan sebanyak 69,1 persen dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 59,3 persen. Sementara vaksinasi gotong royong, untuk dosis 1 telah diberikan kepada 139.632 orang dan dosis 2 sebanyak 77.080 orang,” kata Dwi.

Pemprov DKI Jakarta menyarankan, untuk melakukan vaksinasi, warga dapat langsung ke tempat vaksinasi. Namun, untuk mempercepat proses vaksinasi, warga disarankan mendaftar online melalui aplikasi JAKI atau situs corona.jakarta.go.id/vaksinasi. Dengan mendaftar secara online, warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri, sekaligus bisa melakukan pre-screening tes online.

Untuk menemukan tempat vaksinasi, warga juga mengeceknya melalui aplikasi google maps. Hanya dengan menuliskan “vaksin Covid-19”, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih.

Adapun kategori warga 18+ yang dapat divaksinasi di DKI Jakarta adalah warga ber-KTP DKI Jakarta; warga ber-KTP dari luar DKI Jakarta, tetapi berdomisili di DKI Jakarta (membawa keterangan domisili diperoleh dari petugas RT, tidak harus dari ketua RT); dan pekerja di DKI Jakarta yang ber-KTP dari luar DKI Jakarta (membawa keterangan dari tempat kerja).

Sumber: BeritaSatu.com