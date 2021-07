Terkait Penyekatan, Polisi Masih Tunggu Keputusan Pemerintah tentang Kelanjutan PPKM Level 4

Minggu, 25 Juli 2021 | 18:25 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih menunggu keputusan pemerintah tentang kebijakan PPKM Level 4 Covid-19 yang berakhir hari ini, apakah akan diperpanjang atau diberlakukan relaksasi.

Karena itu, Ditlantas Polda Metro Jaya belum bisa menentukan kebijakan lebih lanjut terkait pemberlakuan penyekatan mobilitas, waktu operasional dan lainnya.

"Masih menunggu keputusan pemerintah," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo, Minggu (25/7/2021).

Dikatakan Sambodo, kebijakan pemerintah akan menjadi dasar dan rujukan polisi dalam pemberlakukan pos penyekatan di sejumlah ruas jalan, apakah tetap dilakukan pengetatan atau justru pelonggaran.

"Nanti kita lihat pengumuman dari pemerintah," ungkap Sambodo.

Diketahui, Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan kebijakan penyekatan mobilitas pada masa PPKM Darurat hingga PPKM Level 4.

Pada pukul 06.00-10.00 WIB hanya masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yang diizinkan melintas. Kemudian, pada pukul 10.00 hingga pukul 22.00 WIB hanya tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan kondisi darurat. Lalu, pada pukul 22.00 hingga 06.00 WIB tidak dilakukan penyekatan.

Berikut 100 lokasi penyekatan PPKM di wilayah hukum Polda Metro Jaya:

Pembatasan mobilitas dalam kota:

1. Pasar Rebo, Cijantung

2. TL Fatmawati

3. Jl. Pangeran Antasari

4. Underpass Mampang

5. The Green Garden

6. TL Coca Cola Cempaka Putih

7. Underpass Basura

8. Jl. DI Panjaitan arah Casablanca

9. Fly Over Pesing arah Timur

10. Fly Over Ladogi

11. Jembatan Merah

12. Megaria

13. Jl. Cassa Kemayoran

14. Jl. Benyamin Sueb Kemayoran

15. Jl. Apron

16. Hasyim Ashari (TL Donat)

17. Medan Merdeka Timur (Gambir)

18. Jl. Veteran 3

19. Joglo Raya.

Pembatasan mobilitas di dalam tol batas kota:

1. GT Cikarang pusat

2. GT Cibatu

3. GT Cikarang barat

4. GT Tambun

5. GT Bekasi timur

6. GT Bekasi Barat

7. Offramp Bukopin

8. Offramp Tegal parang

9. Offramp Polda

10. Offramp MPR/DPR

11. Offramp Dharmais

12. Offramp Farmasi

13. Offramp Semanggi

14. Offramp Pancoran

15. Offramp Desari

Pembatasan mobilitas di batas kota:

1. Pasar Jumat (Tangsel-Jaksel)

2. Lenteng agung (Depok-Jaksel

3. Budi luhur (Tangerang-Jaksel)

4. Kalideres (Tangkot-Jakbar)

5. Panasonic (Depok-Jaktim)

6. Kalimalang (Bekasi Kota-Jaktim)

7. Sumber Arta (Bekasi Kota-Jaktim)

8. Harapan Indah (Bekasi Kota-Jaktim)

9. Bintaro (Tangkot-Jaksel)

10. Batu ceper (Tangkot-Jakbar).

Pembatasan wilayah penyangga total 29 titik:

Bekasi Kabupaten:

1. Sasak jarang-tambun

2. Kalimalang

3. Kendung Waringin

4. Jababeka

5. Cikarang Festival

6. Simpang Pecenogan

7. Stadion Wibawa Mukti

8. Simpang Jalan (Cikarang Selatan)

9. Simpang Jalan Movieland

10. Simpang Jalan SGC

11. Jl. Yos Sudarso

12. Terminal Kalijaya

13. Distrik 1 Meikarta.

Tangerang Selatan:

1. Legok

2. Gading semprong

3. Jl. Camar Bintaro sektor 3

4. Pamulang jl raya Bogor

5. Jl. Ir. H. Juanda

6. Gading Boulevard.

Depok:

1. Bawah Flyover UI

2. Jalan Komjen M Yasin

3. Jalan Margonda raya

4. Gerbang GDC

5. Pertigaan Apotik Margonda

6. Pertigaan Kartini

7. Jalan Raya Bogor 8

8. Jalan Raya Parung Ciputat

9. Jalan Raya Bogor Cilangkap.

Tangerang Kota:

1. Jatiuwung.

Pembatasan di wilayah Sudirman - Thamrin:

1. Bundaran senayan

2. FX Sudirman

3. Semanggi

4. Benhil

5. Karet

6. Setia Budi

7. Dukuh Bawah

8. Jalan Tanjung Karang

9. Betung

10. Bundaran HI

11. Tl Sarinah

12. Tl Kebon Sirih

13. Budi Kemulian

14. Museum

15. RRI

16. Qteva

17. Tl Harmoni

18. Kedutaan Prancis

19. Sumenep

20. Tl HOS Cokroaminoto

21. Dukuh bawah

22. Setiabudi

23. Jalan Suryo

24. SCBD

25. Bapindo

26. Menpan

27. Bundaran Senayan.

