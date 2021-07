Kabar Gembira, Positivity Rate di DKI Terus Menurun di Tengah Tes PCR yang Tinggi

Senin, 26 Juli 2021 | 13:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar gembira datang dari DKI Jakarta terkait perkembangan kasus Covid-19. Kabar gembira tersebut adalah angka positivity rate Covid-19 terus menurun dalam dua pekan terakhir. Angka ini menurun di tengah tes PCR yang tinggi di Ibu Kota.

Dalam sepekan terakhir, 19-25 Juli, positivity rate berada di angka 24,81 persen di mana jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 45.961 kasus dan test PCR dalam sepekan ini sebanyak 185.277 orang. Angka positivity rate ini mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya, yakni 12-18 Juli 2021.

Pada saat itu, angka positivity rate 31,17 persen dengan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 74.251 kasus dan tes PCR sebanyak 238.235 orang.

Puncak tertinggi angka positivity rate di Jakarta terjadi pada pekan 5-11 Juli sebesar 43,10 persen. Pada pekan itu, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 85.563 kasus dan tes PCR sebanyak 198.531 orang.

Hal ini berarti besaran penurunan positivity rate saat ini dari puncak tertinggi angka positivity rate sebesar 18,29 persen. Punurunan ini memang tidak terlepas dari adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang sudah diterapkan sejak 3 Juli 2021 lalu di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

Dalam seminggu terakhir ada 185.277 orang dites PCR atau 18 kali lipat dari standar minimal WHO. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 482.797 per sejuta penduduk.

Tren angka positivity rate di Jakarta Juni-Juli 2021:

21-27 Juni

- tes PCR: 143.411 orang

- kasus positif: 49.366 kasus

- positivity rate: 34,42 persen

28 Juni-4 Juli

- tes PCR: 158.060 orang

- kasus positif: 63.089 kasus

- positivity rate: 39,91 persen

5-11 Juli

- tes PCR: 198.531 orang

- kasus positif: 85.563 kasus

- positivity rate: 43,10 persen

12-18 Juli

- tes PCR: 238.235 orang

- kasus positif: 74.251 kasus

- positivity rate: 31,17 persen

19-25 Juli

- tes PCR: 185.277 orang

- kasus positif: 45.961 kasus

- positivity rate: 24,81 persen

