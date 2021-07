Selidiki Kasus Narkoba, Polisi Malah Ungkap Penimbun Alkes dan Obat Covid-19

Senin, 26 Juli 2021 | 19:31 WIB

Oleh : Chairul Fikri / IDS

Tangerang, Beritasatu.com - Polres Metro Kota Tangerang berhasil mengungkap dua kasus kejahatan sekaligus gara-gara menangkap seorang pria berinisial IF (27). IF ditangkap di sebuah hotel di Tamansari Jakarta Barat pada Kamis (22/7/2021) karena menggunakan narkoba jenis sabu. Namun setelah dikembangkan, IF ternyata juga menjadi penimbun alat-alat kesehatan (alkes) dan obat Covid-19 yang selama ini langka di pasaran.

Hal itu diungkapkan Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Pol. Deonijiu de Fatima dalam jumpa pers di Mapolrestro Kota Tangerang, Senin (26/7/2021).

BACA JUGA Timbun Obat Covid-19, 3 Pemilik Apotek di Bogor Diamankan Polisi

"Awalnya penangkapan tersangka IF ini sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Saat penangkapan kita temukan 0,50 gram sabu sebagai barang buktinya. Namun setelah dikembangkan, ternyata IF ini berprofesi sebagai penjual alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk penanggulangan Covid-19. Ia menjual alat-alat itu dengan harga selangit secara ilegal dengan memanfaatkan situs belanja online," ungkap Deonijiu.

Selama 10 bulan belakangan ini IF menjadi penjual alkes secara online. Demi mengeruk keuntungan, ia tega menaikkan harga hingga mencapai 400% dan merekondisi tabung oksigen.

"Tersangka IF ini menjual berbagai alat kesehatan dan obat Covid-19 dengan harga selangit. Satu contoh tabung oksigen ukuran kecil yang di pasaran seharga Rp 1 juta ia jual hingga Rp 4,5 juta. Parahnya lagi, yang bersangkutan merekondisi tabung yang biasa digunakan untuk tabung pemadam kebakaran. Tabung yang berisi CO2 itu diubah menjadi tabung O2 (oksigen). Tabung yang berwarna merah dia cat menjadi putih," lanjutnya.

BACA JUGA Pedagang Alkes di Tangerang Batasi Pembelian Tabung Oksigen Isi Ulang

Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa:

12 tabung oksigen

8 kotak reguler tabung oksigen merk Gea Medical

2 regulator tabung oksigen

7 kotak masker merk KF94

2 pack masker KF94

1 kotak sarung tangan merk Nitrile

12 troli tabung oksigen

7 box obat merk Azithromycin Dihydrate sebanyak 140 butir

3 box obat merk Inverma 12 Ivermectin sebanyak 30 butir.

BACA JUGA Kemandirian Industri Farmasi dan Alkes Hal Penting Keluar dari Pandemi

"Atas pelanggaran ini IF dikenakan pasal berlapis yakni pelanggaran pasal narkotika dengan jeratan Pasal Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara terkait Alkes dikenakan pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 62 Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk tindak pidana narkotikanya dapat dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Metro Kota Tangerang juga mengimbau masyarakat agar teliti saat membeli alat-alat kesehatan terutama melalui belanja online.

"Kita imbau agar masyarakat lebih waspada dalam membeli tabung oksigen secara online. Di cek dulu apakah tabung CO2 atau O2. Sebaiknya masyarakat membeli tabung oksigen di tempat-tempat atau agen penjualan tabung oksigen. Laporkan kepada kami bila menemui kejanggalan-kejanggalan ini, karena ini terkait penanganan Covid-19 di masyarakat," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com