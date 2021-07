Wuling Gelar Sentra Vaksinasi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:52 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Wuling Motors (Wuling) menggelar sentra vaksinasi Covid-19 yang terbuka untuk umum berlokasi di lantai 3 Mal Kelapa Gading 5, Jakarta, mulai hari ini, Rabu (28/7/2021). Ini nerupakan bentuk partisipasi dalam mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah.

Berkolaborasi bersama Mayapada Hospital sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan dengan membuka vaksinasi Covid-19 gratis hingga 31 Juli 2021.

“Masih dalam suasana perayaan hari jadi Wuling yang keempat, kali ini kami berinovasi melalui kolaborasi dengan Mayapada Hospital untuk menghadirkan layanan vaksinasi bagi masyarakat. Kami berharap, inisiatif ini dapat turut mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai langkah untuk melawan pandemi, sehingga ke depannya bersama Indonesia dapat berjalan menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan semangat Drive For A Better Life,” terang Brand and Marketing Director Wuling Motors, Michael Budihardja.

Untuk mendapatkan layanan gratis vaksinasi Covid-19 dari Wuling ini, partisipan harus mendaftarkan diri melalui website wuling.id/vaksin, kemudian mengisi data diri pada formulir pendaftaran. Setelah proses pendaftaran berhasil, partisipan akan menerima surel konfirmasi yang melalui alamat surel ataupun nomor ponsel yang didaftarkan.

Selain itu, partisipan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni berumur di atas 12 tahun, wajib membawa kartu identitas bagi umur 17 tahun ke atas dan kartu keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun. Selain itu, jika partisipan memiliki penyakit komorbid, penyakit bawaan, serta alergi tertentu maka diharuskan untuk membawa surat pernyataan dapat menerima vaksin dari dokter spesialis terkait.

Selanjutnya ketika sudah berada di sentra vaksinasi, para partisipan diharuskan untuk menunjukkan surel konfirmasi pendaftaran serta memberikan fotokopi kartu identitas dan kartu keluarga kepada petugas. Partisipan juga harus mengisi data riwayat medis dan melakukan pengecekan suhu badan serta tekanan darah.

Kemudian, partisipan akan diwawancara perihal kondisi kesehatan serta riwayat alergi. Setelah itu, partisipan bisa mendapatkan vaksin dan diikuti dengan pengecekan terhadap efek samping dalam kurun waktu 20 – 30 menit. Seluruh rangkaian proses tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Mayapada Hospital.

“Wuling terus berupaya untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalani komitmen

#BersamaWulingLawanCorona. Mari kita sukseskan percepatan vaksinasi Covid-19 dengan saling mendukung dan memberikan yang terbaik bagi negeri,” tambah Michael Budihardja.

Sebagai tambahan informasi, #BersamaWulingLawanCorona merupakan campaign yang digagas oleh Wuling sejak April 2020 untuk melawan pandemi Covid-19 di Indonesia. Beragam kegiatan telah dijalankan dalam inisiatif ini dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak, mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rumah Zakat, Bali United, Satgas NU Peduli Covid-19, Muhammadiyah Covid- 19 Command Center, serta komunitas resmi Wuling yang terdiri dari Wuling Club Indonesia (WLCI), Cortezian Indonesia (CI), dan Wuling Almaz Indonesia (Wali).

Sumber: BeritaSatu.com