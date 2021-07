Vaksinasi Merdeka, Kapolda Targetkan 100% Warga DKI Divaksinasi Covid-19

Jumat, 30 Juli 2021 | 12:34 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / FMB

Jakarta, Beritasatu.com- Polda Metro Jaya, bersama relawan muda dan instansi lainnya, bakal menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka dalam upaya percepatan vaksinasi nasional di Ibu Kota Jakarta, 1 hingga 17 Agustus mendatang. Diharapkan, semua warga Jakarta atau 100% telah divaksin pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran mengatakan, Vaksinasi Merdeka digelar dalam momentum memperingati Hari Kemerdekaan RI.

"Ada 900 gerai (vaksin) yang ada di pos RW, masyarakat tinggal buka pintu, dia keluar, dia langsung divaksin. No barrier to entry karena jaraknya sudah dekat. Kemudian karena masyarakat di situ dilibatkan, tak ada satu pun nanti yang terlewati, dan diharapkan pada 17 Agustus semua warga DKI Jakarta sudah divaksin," ujar Fadil, dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Logistik dari Donatur kepada Polda Metro Jaya, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/7/2021).

Dikatakan Fadil, Vaksinasi Merdeka menargetkan 3.060.000 warga menjalani vaksinasi di Jakarta. "Vaksinasi Merdeka, kami menargetkan 3.060.000 masyarakat akan divaksin. Itu adalah sisa dari total warga Jakarta sekitar 9 jutaan yang akan divaksin," ungkapnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, hingga Kamis lalu (22/7/2021), mengatakan jumlah warga yang telah disuntik vaksin dosis pertama di Jakarta sebanyak 6,7 juta atau 76,6% dari target sasaran vaksinasi di Jakarta.

BACA JUGA Vaksinasi Merdeka, Siloam Hospitals Sumbang Perlengkapan Medis

Selain vaksinasi dosis pertama pada tanggal 1 hingga 17 Agustus, Polda Metro Jaya juga akan menggelar vaksinasi dosis kedua tanggal 28 Agustus sampai 13 September 2021.

"Jadi kami ingin tuntaskan bukan hanya dosis pertama, tapi gerakan Vaksinasi Merdeka ini juga akan melakukan vaksinasi dosis kedua dengan jumlah yang sama," katanya.

Menyoal bagaimana masyarakat mendaftar Vaksinasi Merdeka, Fadil menyebutkan, bisa datang langsung ke posko RW atau melalui aplikasi.

"Kita go show bisa, walk in bisa, cuma untuk memudahkan orkestrasi dan manajemen kalau mau menggunakan platform juga bisa. Tapi kan tidak semua masyarakat kita ini melek teknologi apalagi menggunakan aplikasi atau platform. Makanya kita taruh di pos RW supaya dia bisa dekat, dan di setiap Vaksinasi Merdeka ini melibatkan Pak RT dan Pak RW. Saya sudah laporkan ke pak Gubernur, beliau sangat mendukung nanti akan disampaikan kepada seluruh RT/RW DKI untuk data vaksinasi itu dibuka dan nanti akan door to door mengajak, baik ibu-ibu PKK, dasawisma, karang taruna, remaja masjid semua dilibatkan," jelasnya.

BACA JUGA Gelar Vaksinasi Merdeka, Polda Metro Libatkan Relawan

Sementara itu, Polda Metro Jaya merangkul seluruh elemen masyarakat untuk ambil bagian memberikan bantuan dalam kegiatan Vaksinasi Merdeka. Sejumlah bantuan dari koorporasi dan perorangan pun telah diterima. Salah satunya dari Siloam Hospitals yang memberikan sumbangan berupa 15.000 surgical gown, 15.000 masker medis dan 15.000 sarung tangan.

"Ini ide kreatif dari para anak muda, dari mahasiswa yang memiliki platform untuk membangun sebuah gerakan public private people patnership, di mana modal yang dimiliki oleh masyarakat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan gerakaan vaksinasi agar Jakarta cepat tercapai herd immunity. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingi-tingginya kepada bapak-ibu donatur yang sudah membantu lancarnya kegiatan ini. Insyaallah masyarakat Jakarta akan mencacat, dan Tuhan akan membalas budi baik bapak-ibu sekalian yang sudah memberikan bantuan kelancaran kegiatan kami ini," katanya.

Menurut Fadil, ternyata dari Jakarta bisa dibuktikan bahwa kalau semua bergerak, segenap lapisan bergerak, apapun bisa kita kerjakan. Kekuatan kebersamaan, fondasi kegotong royongan, tiang kerukunan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

"Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang bisa segera membangun kekuatan, sehingga Jakarta makin sehat, ekonomi kita bisa bangkit. Dari Jakarta, Indonesia bisa bangkit. Kita sehat, Indonesia bisa maju," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com