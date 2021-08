Wagub Riza: 70% Kematian Pasien Covid-19 Terjadi di Rumah Sakit

Rabu, 4 Agustus 2021 | 13:42 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, lebih dari 70% kematian pasien Covid-19 terjadi di rumah sakit rujukan Covid-19. Sisanya, kematian pasien Covid-19 di luar rumah sakit atau isolasi mandiri.

“Yang paling banyak kematian (pasien Covid-19) masih di rumah sakit daripada isolasi mandiri. Datanya nanti dicek tetapi rata-rata di atas 70% masih di rumah sakit,” ujar Riza di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Riza tidak menyebutkan secara detail jumlah total pasien yang meninggal di rumah sakit dan yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri.

Secara total, kata Riza, angka kematian akibat Covid-19 di Jakarta berada angka 1,5% atau 12.433 orang meninggal dari 820.365 kasus positif Covid-19 selama pandemi.

Dalam sepekan terakhir, kata dia, kasus kematian pasien Covid-19 harian juga menurun dibandingkan pekan-pekan sebelumnya, di mana kasus kematiannya sangat tinggi bahkan mencapai puncaknya pada 20 Juli lalu. Saat itu, ada 265 orang meninggal akibat Covid-19.

“Jadi ini angka (kematian pasien Covid-19) cukup signifikan penurunan, juga BOR di RS rujukan datanya menurun dari sebelumnya sampai antre di selasar IGD. Sekarang itu tinggal 50% masih di RS dan ruang ICU tinggal 76%. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan turun lagi,” ungkap Riza.

Berdasarkan data dari situs corona.jakarta.go.id, total kematian pasien Covid-19 sepekan terakhir, 28 Juli hingga 3 Agustus 2021 sebanyak 827 orang atau rata-rata 118 orang per hari. Jumlah ini berkurang dibandingkan pekan sebelumnya, yakni pekan 21-27 Juli sebanyak 996 orang atau 142 orang per hari, dan pekan 14-20 Juli sebanyak 1.069 orang atau 153 pasien Covid-19 meninggal per hari.

Data pasien Covid-19 meninggal dalam sepekan terakhir:

28 Juli: 82 jiwa

29 Juli: 156 jiwa

30 Juli: 108 jiwa

31 Juli: 183 jiwa

1 Agustus: 74 jiwa

2 Agustus: 154 jiwa

3 Agustus: 70 jiwa

Total: 827

