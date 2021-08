Ada 5% Warga DKI Belum Terima BST, Wagub Ungkap Kendalanya

Rabu, 4 Agustus 2021 | 22:59 WIB

Oleh : Yustinus Paat / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, alasan 5% dari 1,8 juta warga DKI Jakarta belum mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) untuk tahap 5 dan 6 (Mei dan Juni) hingga saat ini. Menurut Riza, penyebabnya adalah masih dilakukan pemadanan data dengan Kementerian Sosial.

“Penyaluran BST, alhamdullilah, dari 1,8 juta hampir semuanya sudah selesai, tinggal beberapa, tidak lebih dari 5 persen yang masih perlu pemadaman data dengan Kemsos, masih terus dilakukan pemadaman datanya,” ujar Riza di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta menanggung BST untuk 1.007.379 untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah menyalurkan BST melalui Bank DKI Jakarta kepada 907.929 KPM. Sebanyak 99.450 KPM belum bisa dicairkan karena data-datanya masih disinkronisasikan dengan data di Kemensos sehingga tidak terjadi data ganda.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.

“Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang menerima BST Kemensos sehingga kami lakukan pemadanan data,” ujar Premi.

