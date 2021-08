Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Capai 91,1%

Jumat, 6 Agustus 2021 | 09:33 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan, vaksinasi Covid-19 dosis 1 telah dilakukan kepada 8.032.264 orang atau 91,1%. Adapun vaksinasi dosis 2 kini mencapai 3.083.135 orang atau 35%.

“Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 113.532 orang dan jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 98.891 orang. Target kita lakukan vaksinasi di atas 100.000 per hari di Jakarta,” tutur Dwi, di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Sementara itu, capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 76,4% dan untuk dosis 2 sebanyak 5,4%. Sedangkan warga usia 18-59 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 92,8% dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 34%. Sedangkan, pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan sebanyak 81,7% dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 69,8%.

“Vaksinasi gotong royong, untuk dosis 1 telah diberikan kepada 166.758 orang dan dosis 2 sebanyak 111.294 orang,” kata Dwi.

Dikatakan, untuk melakukan vaksinasi, warga dapat langsung ke tempat vaksinasi. Namun, untuk mempercepat proses vaksinasi, warga disarankan mendaftar online melalui aplikasi Jaki atau situs corona.jakarta.go.id/vaksinasi. Dengan mendaftar secara online, warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri, sekaligus bisa melakukan pre-screening tes online.

Untuk menemukan tempat vaksinasi, warga juga mengeceknya melalui aplikasi google maps. Hanya dengan menuliskan “vaksin Covid-19”, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih.

Adapun kategori warga 18+ yang dapat divaksinasi di DKI Jakarta adalah warga ber-KTP DKI Jakarta, warga ber-KTP dari luar DKI Jakarta, tetapi berdomisili di DKI Jakarta (membawa keterangan domisili diperoleh dari petugas RT, tidak harus dari ketua RT) dan pekerja di DKI Jakarta yang ber-KTP dari luar DKI Jakarta (membawa keterangan dari tempat kerja).

Kasus Positif

Dwi juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.311 kasus positif Covid-19 pada Kamis (5/8/2021). Jumlah ini berdasarkan hasil tes PCR terhadap 20.465 orang di Ibu Kota.

“Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tes PCR sebanyak 26.579 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.465 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 2.311 positif dan 18.154 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen sebanyak 11.835 orang dites, dengan hasil 397 positif dan 11.438 negatif,” ujar Dwi di Jakarta.

Dwi juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan tes PCR dan saat ini telah melakukan tes PCR 13 kali lipat dari standar WHO. Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu, artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

“Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 135.875 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 509.913 per sejuta penduduk,” tandas Dwi.

Selain itu, kata Dwi, jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 574 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 13.877 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 825.657 kasus.

“Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 799.151 dengan tingkat kesembuhan 96,8 persen, dan total 12.629 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5 persen. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 13,1 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 15,2 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen,” ungkap dia.

Sumber: BeritaSatu.com