CISDI dan Puspa Berupaya Tekan Angka Kematian Isoman Melalui Selter

Jumat, 6 Agustus 2021 | 13:57 WIB

Oleh : Mikael Niman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama tim Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) menemukan beberapa tantangan lapangan dalam penanganan Covid-19 di puskesmas Jawa Barat, per Juli 2021. Salah satunya, tantangan bagaimana memutus rantai kematian ketika warga melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Kami berupaya memutus rantai kematian ketika isolasi mandiri melalui pendirian dan penguatan ekosistem selter berbasis komunitas di beberapa wilayah di Jawa Barat,” kata Senior Advisor on Gender and Youth for the Director-General of WHO dan pendiri CISDI, Diah Saminarsih, Jumat (6/8/2021).

Beberapa persoalan lain yang dihadapi seperti meningkatnya beban tenaga kesehatan puskesmas yang begitu tinggi, penanganan Covid-19 yang seluruhnya dibebankan ke puskesmas, zonasi berdasarkan angka yang mendorong daerah melakukan filtrasi, habisnya alat-alat tes, menipisnya alat pelindung diri (APD), hingga peran lintas sektor untuk membatasi mobilitas yang sangat terbatas dan reaktif semata.

“Tantangan di lapangan ini menyebabkan persoalan baru, seperti kematian ketika isolasi mandiri yang terjadi sebagai ekses dari naiknya kurva dan keterbatasan kapasitas layanan kesehatan,” tuturnya.

Dia mengatakan, bersama dengan PT Unilever Tbk, PT Paragon Technology and Innovation, EMTEK Group, serta Philips Foundation berupaya memutus rantai kematian ketika isoman melalui pendirian dan penguatan ekosistem selter berbasis komunitas di beberapa wilayah di Jawa Barat yang beberapa di antaranya terletak di Kampus Universitas Islam Bandung (selter isoman khusus untuk tenaga kesehatan), Desa Ciwaruga, Desa Wanasari, dan Desa Padasuka.

“Tim Puspa bersama puskesmas juga akan mendirikan selter isoman dalam waktu dekat di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan juga di Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.

Sumber: BeritaSatu.com