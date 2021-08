Anies Optimistis Target Vaksinasi 8,8 Juta Warga di Jakarta Tercapai Agustus Ini

Jumat, 6 Agustus 2021 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis target vaksinasi 8,8 juta warga di Jakarta tercapai pada Agustus 2021 ini.

Anies berkaca dari tingginya laju pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota yang saat ini sudah mencapai angka 8,3 juta warga.

“Oh, iyalah (Agustus),” ujar Anies seusai meninjau tempat penyimpanan vaksin di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Anies mengatakan, rata-rata vaksinasi yang dilakukan di Jakarta sekarang adalah 130.000 hingga 200.000 orang per hari. Kecuali, kata Anies, Sabtu-Minggu, jumlah orang yang divaksinasi bisa di bawah target per hari. Dengan rata-rata vaksinasi tersebut, maka sisa sekitar 500.000 warga dari target vaksinasi 8,8 juta, bisa dituntaskan dalam waktu yang dekat.

“Kita sehari itu range-nya 130.000 sampai 200.000. Jadi bisa dikira-kira saja,” tutur Anies.

Sebelumnya, Anies mengatakan terdapat beberapa komponen yang bisa divaksin di Jakarta, yakni orang ber-KTP Jakarta, bekerja di Jakarta, berdomisili di Jakarta, dan bersekolah, belajar, atau berkuliah di Jakarta.

“Kita tahu bahwa herd immunity di kota yang sangat terbuka seperti Jakarta ini tidak akan tercapai bila yang divaksin hanya warga ber-KTP DKI saja. Jadi, mobilitas yang tinggi, keterbukaan, mengharuskan kita memvaksin siapa saja yang beraktivitas di tempat ini. Jadi, kira-kira begini, selama Anda manusia, Anda sehat, tidak ada catatan larangan dari dokter, bisa vaksin di Jakarta. Kami tidak membatasi domisili penerima,” kata Anies.

Pemprov DKI telah menyediakan kemudahan akses untuk vaksin melalui aplikasi Jaki atau daftar di fasilitas kesehatan terdekat. Anies telah memasang target bahwa dalam sehari, vaksinasi di Jakarta harus mencapai angka 100.000 orang per hari. Bahkan, Anies memerintahkan 267 kelurahan di Jakarta melakukan vaksinasi 1.000 orang per hari per kelurahan.

