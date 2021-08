BPK Temukan Pemborosan Pembelian Alat Tes Covid-19 Senilai Rp 1,1 Miliar oleh Dinkes DKI

Jumat, 6 Agustus 2021 | 15:59 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan pembelian alat rapid tes Covid-19 senilai Rp 1,19 oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

Temuan ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.

Pemborosan ini diketahui dari selisih harga pengadaan alat rapid tes Covid-19 dengan merek yang sama dalam waktu berdekatan oleh dua perusahaan yang berbeda yang mengikat kontrak dengan Dinkes DKI Jakarta.

“Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggunjawaban pembayaran diketahui terdapat dua penyedia jasa pengadaan rapid test Covid-19 dengan merek yang sama serta waktu yang berdekatan namun dengan harga yang berbeda,” tulis LHP BPK seperti dikutip Beritasatu.com, Jumat (6/8/2021).

BPK menerangkan, pengadaan alat rapid tes Covid-19 oleh Dinkes DKI yang pertama dilaksanakan oleh PT NPN dengan nilai kontrak Rp 9,8 miliar (tidak termasuk PPN). Kontrak dilakukan pada 19 Mei dengan jenis kontraknya adalah harga satuan dan lama waktu pelaksanaan kontrak 19 hari, mulai 19 Mei sampai 8 Juni.

Dalam prosesnya, waktu pelaksanaannya mundur karena ada pergantian flight pengiriman sehingga kontraknya mengalami addendum dan jangka waktu kontrak berubah hingga 14 Juni. Pengerjaan dinyatakan selesai pada 12 Juni dengan jumlah pengadaan alat rapid tes Covid-19 oleh PT NPN 50.000 pieces dengan harga per unit barang Rp 197.500 (tidak termasuk PPN).

BACA JUGA Dinkes DKI Jakarta Jelaskan Soal Testing di Tengah Jumlah Kasus Covid-19 Menurun

Kemudian Dinkes DKI melakukan kontrak lagi dengan PT TKM untuk pengadaan alat rapid tes Covid-19 dengan merek yang sama pada 2 Juni dengan nilai kontrak Rp 9,09 miliar (tidak termasuk PPN). Jenis kontraknya harga satuan dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak empat hari dari 2 Juni sampai 5 Juni. Pengerjaan dinyatakan selesai pada 5 Juni dengan jumlah pengadaan alat rapid tes Covid-19 oleh PT NPN 40.000 pieces dengan harga per unit barang Rp 227.272,70 (tidak termasuk PPN).

PT NPN, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tidak tahu-menahu soal adanya pengadaan alat rapid tes Covid-19 serupa di luar perusahaannya. Padahal PT NPN masih menyanggupi permintaan Dinkes DKI jika ada penawaran 40.000 pieces lagi lantaran stok alat rapid tes Covid-29 masih tersedia di PT NPN.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinkes DKI Jakarta menyebutkan rekomendasi penyedia lain untuk pengadaan alat rapid tes Covid-19 diperoleh dari seksi Survilans pada Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes. PPK pun langsung mengundang penyedia dan tidak melakukan review ulang atas kontrak pengadaan lainnya dengan barang dan merek yang sama.

BPK telah melakukan konfirmasi kepada PT TKM soal harga penawaran per unit yang berbeda dengan PT NPN. PT TKM memberikan bukti kewajaran harga berupa bukti transfer pembelian rapid ke Biz PTE LTD Singapura seharga USD 14 per piece-nya. Ini menunjukkan bahwa PT TKM terbukti membeli barang lebih mahal, sehingga harga penawaran wajar.

BACA JUGA Dinkes Kota Tangerang Imbau Warga Bergejala Ringan-Sedang Tidak Isoman di Rumah

“Namun, bila dilihat dari proses penunjukkan, maka seharusnya seharusnya PPK bisa mengutamakan dan memilih penyedia jasa sebelumnya yang mengadakan produk sejenis dan stok tersedia, namun dengan harga yang lebih murah. Bila disandingkan pengadaan kedua penyedia tersebut (PT NPN dan PT TKM) terdapat pemborosan atas keuangan daerah senilai Rp Rp 1,19 miliar,” tulis BPK.

BPK menilai langkah yang diambil Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPK Dinkes DKI Jakarta, menurut BPK, tidak cermat dalam meneliti data-data pengadaan atas barang yang sama dari penyedia lain sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam penunjukkan langsung. Selain itu, PPK juga dinilai tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

Jawaban

Dalam LHP BPK tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK. Kadinkes DKI mengakui ketelitian dan kecermatan sulit dilakukan pada saat pengadaan mengingat harga satuan yang beragam, ketersediaan stok di penyedian yang sangat fluktuatif dan kecepatan untuk melakukan pemesanan atau pengadaan agar mendaptakan barang yang diinginkan.

Dengan kata lain berlomba atau beradu cepat dengan instansi pemerintah lain atau swasta dan PPK kurang cermat dalam verifikasi awal dokumen penawaran penyedia dalam keadaan darurat penanganan pandemi Covid-19 yang mengutamakan keselamatan dan penanganan segera.

“BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kadinkes untuk menginstruksikan PPK supaya lebih cermat meneliti data-data pengadaan atas barang yang sama dari penyedia lain sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam penunjukan langsung,” tulis BPK.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com