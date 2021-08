Pemprov DKI Cairkan Dana Bantuan Sekitar Rp 637 Miliar untuk Lansia, Anak dan Disabilitas

Jumat, 6 Agustus 2021 | 20:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial dan Bank DKI mencairkan dana triwulan 2 sekitar Rp 637 miliar untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), pada Jumat (6/8/2021). Pencairan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan, pada tahun 2021, target penerima KLJ sebanyak 78.169 lansia dengan anggaran lebih dari Rp 562 miliar dan target penerima KPDJ sebanyak 11.422 penyandang disabilitas dengan anggaran lebih dari Rp 41 miliar. Sedangkan, target penerima KAJ tahun 2021 sebanyak 9.531 dengan anggaran lebih dari Rp 34 miliar. Total dana yang disalurkan bagi penerima KLJ sebesar Rp 1.800.000 untuk dana periode triwulan 2 atau bulan April, Mei, Juni tahun 2021.

"Sedangkan, penerima KPDJ dan KAJ masing-masing mendapatkan dana triwulan 2 sebesar Rp 900.000 per orang. Pencairan dana baru dapat dilaksanakan pada hari ini tanggal 6 Agustus,” kata Premi di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Seperti diketahui, program Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KLJ, KPDJ dan KAJ ini berbentuk uang tunai sebesar Rp 600.000 per lansia per bulan selama satu tahun untuk penerima KLJ dan sebesar Rp 300.000 per penyandang disabilitas/anak per bulan selama satu tahun untuk KPDJ dan KAJ. Dana tersebut disalurkan melalui Bank DKI dan dapat dicairkan di ATM Bank DKI manapun. Mengingat masa PPKM Level 4 sekarang ini, pengambilan dana di ATM tentunya harus tertib dan mematuhi protokol kesehatan 6M.

Premi menambahkan, penerima KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan data hasil validasi dan verifikasi Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang kemudian ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), setelah melalui proses musyawarah kelurahan (muskel) di masing-masing wilayah.

“Program KLJ, KPDJ, dan KAJ ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas dan anak dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia, penyandang disabilitas dan anak agar dapat hidup secara layak,” pungkasnya.

Program KLJ telah dilaksanakan sejak tahun 2018 yang terus berlanjut hingga tahun 2021, sedangkan program KPDJ dimulai sejak 2019 hingga 2021. Sementara itu, program KAJ pernah dilakukan pilot project tahun 2019 di Kecamatan Cilincing yang akhirnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta pada 2021.

