Lippo Malls Sosialisasikan Program Check In dan Check Out lewat PeduliLindungi

Jumat, 6 Agustus 2021 | 22:49 WIB

Oleh : Indah Handayani / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Lippo Malls Indonesia (LMI) mulai menyosialisasikan program check in dan check out dengan aplikasi PeduliLindungi saat memasuki area mal. Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19, antara lain diatur tentang kewajiban bagi pengunjung dan pegawai mal mengantongi sertifikat vaksinasi Covid-19.

Corporate PR and Reputation Management LMI, Nidia Niekmasari Ichsan melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (6/8/2021), mengatakan Lippo Malls sedang menyosialisasikan program check in dan check out. Program ini tidak hanya berlaku untuk pengunjung, juga setiap orang yang masuk mal tanpa kecuali.

BACA JUGA DKI Keluarkan Kepgub PPKM Wajibkan Sertifikat Vaksinasi

Mal-mal di bawah naungan LMI yang mulai menjalankan program tersebut sejak 3 Agustus adalah Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang, Gajah Mada Plaza, Pluit Village, Plaza Semanggi, Cibubur Junction, LIppo Plaza Ekalosari Bogor, Lippo Plaza Keboen Raya Bogor, Bellanova country Mall, dan Maxxbox Lippo Village.

Nidia berharap para pengunjung mulai mengunduh aplikasi PeduliLindungi agar lebih mudah masuk mal. Di pintu masuk mal, petugas akan mengecek aplikasi untuk mengetahui apakah pengunjung telah dua kali, sekali, atau belum divaksin.

“Bagi ojek online, kami akan memberikan kemudahan dengan menyiapkan area drop off bagi yang belum divaksin untuk mengambil pesanan pelanggan,” katanya.

Pada tahap sosialisasi, lanjut Nidia, pihaknya masih memberikan toleransi bagi pengunjung yang belum divaksin atau mengalami kesulitan dalam melakukan proses check in dan check out, tetapi tetap menekankan pelaksanaan protokol kesehatan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily