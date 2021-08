Wagub DKI Ajak Messi Gabung Persija

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 08:07 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak bintang sepakbola Lionel Messi bergabung dengan Persija Jakarta. Namun ungkapan ini tentu saja disampaikannya dengan nada bercanda.

Riza mengaku sedih dengan kabar mengejutkan, Lionel Messi hengkang dari klub Barcelona musim 2021/2022. Pengumuman hengkangnya mega bintang asal Argentina itu diungkapkan Barcelona, Kamis (5/8/2021) atau Jumat dini hari WIB.

Diketahui, Riza merupakan salah satu pendukung Barcelona. Riza berharap Messi bisa berlabuh di klub yang terbaik. Dengan sedikit nada canda, Riza bahkan mendorong Messi bergabung dengan Persija.

"Kalau di Indonesia, kita berharap Messi bergabung ke Persija," ujar Riza sambil tersenyum di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Namun Riza tidak bisa menjawab ketika wartawan menanyakan dana yang disiapkan Pemprov DKI untuk memboyong Messi ke Persija. Yang terpenting, kata dia, semangat juang Messi bisa diambil oleh anak-anak di Jakarta khususnya di Persija.

"Pokoknya semangat, daya juangnya, profesionalnya, disiplinnya Messi, insyaallah bisa ditularkan ke anak-anak muda Jakarta melalui Persija," ungkap Riza.

Lebih lanjut, Riza mengatakan anak-anak Indonesia menjadi pemain sepakbola hebat seperti Messi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. "Pokoknya Messi itu biarlah nanti bergabung di Liverpool dan semangat bisa ditiru oleh anak-anak di Jakarta khususnya Persija," pungkas Riza.

Sebagaimana diketahui, di akun Twitter resmi Barcelona menulis, "Leo #Messi will not continue with FC Barcelona" (Leo Messi tak akan berlanjut bersama Barcelona).

"Meskipun FC Barcelona dan Lionel Messi telah mencapai kesepakatan dan niat yang jelas dari kedua belah pihak untuk menandatangani kontrak baru hari ini, hal ini tidak dapat terjadi karena peraturan LaLiga Spanyol tentang pendaftaran pemain," tulis Barcelona dalam pernyataannnya.

Pemain berusia 34 tahun itu meninggalkan FC Barcelona sebagai pemain dengan gol terbanyak, penampilan terbanyak, gelar terbanyak, dan juga sejumlah rekor luar biasa lainnya.

Dia mengantar Barcelona menyabet 10 gelar La Liga, 7 Piala Raja (Copa Del Rey), 7 Piala Super Spanyol, 4 Liga Champions, 3 Piala Super Eropa, dan 3 Piala Dunia Klub.

Pada 10 Juli lalu, Lionel Messi membawa Argentina menjuarai Copa America, gelar tertinggi bersama tim nasional negaranya. Namun itu justru menjadi penanda akhir Messi bersama klub yang sudah diperkuatnya sejak tahun 2000.

