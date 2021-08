Wagub DKI Sebut Data Ganda Penerima Bansos Segera Diselesaikan

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 22:36 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, data ganda penerima bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemsos).

"Memang terjadi data ganda, data yang beras, yang kami terima, dengan data kami dobel, ganda dan itu sedang dipadankan. Insyaallah dalam beberapa waktu selesai," kata Riza di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Riza menyampaikan, saat ini memang terjadi masalah dalam data penerima bantuan sosial antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemsos sekitar lima persen.

"Tahun ini memang karena kemarin ada bantuan sosial tunai, ada data bantuan beras yang 10 kilogram dari Kemsos, dari kita dan dari Bulog, nah ini perlu dipadankan," katanya.

Datanya masing-masing ada perbedaan sekitar lima persen. "Ini sedang diselesaikan sebaik mungkin, Insyaallah tidak ada masalah," katanya.

Riza menyampaikan, pemadanan tersebut akan cepat diselesaikan karena penting dalam distribusi bantuan untuk mencegah adanya penerima ganda.

Selama proses pemadanan, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan Kemsos dan dia juga memastikan tidak menghambat proses pendistribusian bantuan.

"Diselesaikan dulu yang ganda, dicek kembali, selama ini tidak ada masalah. Tahun lalu tidak ada masalah, kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemsos, tidak ada masalah terkait pendataan," kata Riza.

Distribusi

Dinas Sosial DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial berupa beras kepada 907.636 keluarga sejak 29 Juli 2021 dan pendistribusian akan berakhir 17 Agustus.

Dalam bantuan ini juga masing-masing kepala keluarga mendapat 10 kilogram beras premium.

BACA JUGA Pemotongan Bansos Tunai Kemsos di Karawang Dilaporkan ke Kejaksaan

"Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras jenis premium," kata Kepala Dinas Sosial, Premi Lasari, Rabu (28/7/2021).

Premi mengatakan, sedianya jumlah penerima manfaat bantuan sosial nontunai di Jakarta berjumlah 1.007.379 keluarga. Namun sebanyak 99.743 keluarga belum dapat diberikan bantuan karena adanya potensi duplikasi dengan penerima bansos nontunai dari Kemsos.

Dinas Sosial telah memiliki data By Name By Address (BNBA) keluarga penerima manfaat (KPM) bansos beras ini, yang disampaikan kepada penyedia, yaitu Pasar Jaya dan Food Station untuk disalurkan pada lokasi RW.

Setelah itu, kata Premi, RW akan kembali melakukan pengecekan jumlah dan kondisi paket. Lalu menandatangani berita acara pemeriksaan dan serah terima (BAPST) dan disalurkan kepada KPM sesuai BNBA.

Penyaluran beras dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sampai tingkat RT dan RW. Selanjutnya disalurkan sampai kepada KPM oleh perangkat RT dan RW.

Sebelum hari penyaluran, perangkat RT dan RW juga telah diinfokan daftar nama penerima bantuan beras.

Untuk itu perangkat RT dan RW diharapkan dapat menghubungi KPM yang pindah alamat untuk datang mengambil beras sesuai jadwal dan menandatangani tanda terima telah menerima beras.

"Apabila KPM susah dihubungi, maka perangkat RT dan RW dapat mengembalikan beras kepada Perumda Pasar Jaya/ PT Food Station Tjipinang Jaya," katanya.

BSNT disalurkan kepada masyarakat yang berada di 5 wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu sebanyak 907.616 keluarga. Jakarta Pusat sebanyak 50.526 keluarga, Jakarta Utara (181.367) dan Jakarta Barat (73.948).

Jakarta Selatan sebanyak 142.029 keluarga, Jakarta Timur (457.250), dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 keluarga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA