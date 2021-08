Pemprov DKI: Tak Ada Kerugian Negara dalam Temuan BPK Soal Rp 2,3 Miliar KJP Plus

Minggu, 8 Agustus 2021 | 09:35 WIB

Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penerima KJP Plus sebanyak 1.146 siswa yang sudah lulus sekolah. Dari jumlah tersebut, berdasarkan temuan BPK, nilai pembayarannya sebesar Rp2,32 miliar dengan menggunakan anggaran tahun 2020.

Menanggapi temuan tersebut, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengungkapkan bahwa dana tersebut bukan termasuk dalam kerugian daerah. Pasalnya, masih berada rekening penampungan Dinas Pendidikan dan Bank DKI.

"Dana (KJP Plus senilai Rp 2,32 miliar) tersebut belum tersalurkan dan hal ini bukan merupakan kerugian daerah," ujar Syaefuloh dalam keterangannya, Minggu (8/8/2021).

Pemprov DKI Jakarta, kata Syaefuloh, telah menuntaskan upaya tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang benar, sehingga bisa meningkatkan manfaat APBD bagi masyarakat DKI Jakarta.

"Sesuai rekomendasi BPK, dananya masih ada di rekening sementara sampai seluruh pihak yang terlibat telah dinyatakan lolos verifikasi sesuai ketentuan," tandas Syaefuloh.

BACA JUGA Pemprov DKI Jakarta Godok Usulan Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Beraktivitas

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan hak dari penerima KJP Plus, berdasarkan pengecekan di sistem KJP yang telah diverifikasi sekolah.

"Berdasarkan laporan hasil pemindahbukuan dana KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 dari Bank DKI kepada rekening penerima KJP sebanyak 1.145 siswa, sesuai dengan besaran dana KJP tahap 1 tahun 2021. Data tersebut juga telah sesuai hasil verifikasi dari sekolah/madrasah asal peserta didik tesebut. Dan hasilnya siswa-siswa tersebut masih bersekolah dengan status naik jenjang dari SD sederajat ke SMP sederajat, dan dari SMP sederajat ke SMA sederajat," terang Nahdiana.

Sementara untuk 1 peserta didik lainnya, berdasarkan laporan hasil pemindahbukuan dari Bank DKI, dana KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 tidak tersalurkan karena peserta didik tersebut dibatalkan sebagai penerima KJP plus lantaran telah lulus SMA.

Berdasarkan LHP BPK tentang Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, ditemukan kelebihan pembayaran dana KJP Plus terhadap 1.146 siswa tingkat akhir pada SK KJPP tahap II (siswa telah lulus) senilai Rp 2.321.280.000. Menurut BPK seharusnya siswa ini sudah tidak menerima KJP Plus lagi.

Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta memberikan KJP Plus Tahap l kepada 870.565 siswa dan KJP Plus tahap II kepada 849.291 siswa. Dari hasil pemeriksaan KJP Plus Tahap 1, ditemukan sebanyak 1.146 siswa tingkat akhir di sekolah (Kelas 6, 8, dan 12) yang masih tercatat pada SK KJPP tahap II.

BACA JUGA Temuan BPK: Pemprov DKI Masih Bayar Gaji Pegawai yang Sudah Meninggal

Menurut BPK, seharusnya data siswa tingkat akhir pada SK KJPP tahap 1 tidak boleh tercatat kembali pada SK KJPP tahap 2 untuk tahun ajaran Juli sampai dengan Desember 2020, karena siswa tersebut telah berakhir tahun ajarannya sampai dengan Juni Tahun Ajaran 2020.

BPK merinci anggaran dan jumlah siswa tingkat akhir yang masih menerima KJP Plus sebagai berikut, pertama, siswa KJP Plus tahap 1 pada SK KJP Plus tahap 2 untuk kelas 6 sebanyak 571 siswa dengan nilai indeks bantuan per bulan Rp250.000, Rp300.000, Rp350.000, nilai pemindahbukuan status berhasil Rp1.042.800.000,

Kedua, siswa KJP Plus tahap 1 pada SK KJP Plus tahap 2 untuk kelas 9 sebanyak 574 siswa dengan nilai indeks bantuan per bulan Rp300.000, Rp470.000, nilai pemindahbukuan status berhasil Rp 1.275.060.000,

Ketiga, siswa KJP Plus tahap 1 pada SK KJP Plus tahap 2 untuk kelas 12 sebanyak 1 siswa dengan nilai indeks bantuan per bulan Rp420.000, nilai pemindahbukuan status berhasil Rp2.520.000. Dengan demikian total keseluruhan nilai pemindahbukuan status berhasil Rp 2.321.280.000.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com