Kasus Covid-19 dan BOR Turun Drastis, Peluang DKI Turun Level PPKM

Senin, 9 Agustus 2021 | 15:29 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jakarta akan berakhir hari ini, Senin (9/8/2021). Data kasus Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 menunjukkan perkembangan yang baik. Kasus aktif Covid-19 terus mengalami penurunan secara konsisten sejak 16 Juli lalu, sementara angka tingkat kesembuhan terus meningkat, angka kematian terus menurun dan tingkat keterisian rumah sakit juga terus menurun.

Perkembangan data-data kasus Covid-19 tersebut bakal mempengaruhi kebijakan PPKM level 4 di Jakarta yang akan berakhir hari ini. Terbuka kemungkinan, atau ada potensi, kebijakan PPKM level 4 akan turun levelnya menjadi level 3 atau level 2. Jika PPKM level 3 atau 2 diterapkan di Jakarta, maka sejumlah aktivitas bakal dilonggarkan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Berikut rangkuman Beritasatu,com terkait perkembangan Covid-19:

1. Kasus aktif Covid-19

Hingga saat ini kasus aktif turun sangat drastis menjadi 10.642 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.075 orang yang dirawat dan 7.567 orang yang melakukan isolasi mandiri baik di fasilitas pemerintah maupun di rumah masing-masing. Jumlah kasus aktif ini turun tajam sebanyak 102.496 atau turun 10 kali lipat dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi dan sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat.

2. Angka kematian

Tak hanya kasus kasus aktif, angka kematian akibat Covid-19 di Jakarta mengalami penurunan dibandingkan puncak angka kematian pada 20 Juli lalu, sebanyak 265 orang. Sementara pada 8 Agustus kemarin, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 80 orang. Dalam sepekan terakhir angka kematian fluktuatif, namun jumlah yang meningkat tidak sampai angka 200 orang per hari.

Total yang meninggal akibat Covid-19 dalam sepekan terakhir (31 Juli-6 Agustus) sebanyak 730 orang. Ini artinya, rata-rata yang meninggal akibat Covid-19 dalam sepekan terakhir sebanyak 104 orang per hari. Jumlah ini menurun 201 kasus dibandingkan pada 24-30 Juli sebanyak 931 orang atau rata-rata 133 orang per hari. Sementara pada pekan 17-23 Juli, jumlah kematian akibat Covid-19 cukup tinggi, yakni sebanyak 1.176 orang atau rata-rata 168 orang per hari.

Hingga saat ini, jumlah orang yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak total 12.770 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5 persen dari total kasus positif yang jumlah mencapai angka 831.499 kasus.

3. Kasus positif Covid-19 harian

Kasus positif harian Covid-19 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus positif harian tidak pernah lebih lagi dari 3.000 kasus. Penambahan kasus positif harian tertinggi terjadi pada 12 Juli, yakni sebanyak 14.619 dalam sehari. Kemarin, 8 Agustus penambahan kasus positif Covid-19 baru hanya 1.649 kasus.

Dalam sepekan terakhir (2-8 Agustus), total penambahan kasus positif harian sebanyak 14.145 kasus. Hal ini berarti rata-rata penambahan kasus positif dalam sehari sebanyak 2.021 kasus. Pekan sebelumnya, 26 Juli-1 Agustus, jumlah penambahan kasus positif sebanyak 25.081 kasus atau rata-rata 3.583 kasus dalam sehari. Jadi, kasus positif harian dalam pekan ini mengalami penurunan sebanyak 10.936 kasus dibandingkan pekan sebelumnya.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 11,3 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 15,1 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.

4. Angka kesembuhan

Angka kesembuhan dari Covid-19 di Jakarta dalam sepekan terakhir, 2-8 Agustus mengalami kenaikan sebanyak 18.826 orang atau rata-rata yang sembuh dari Covid-19 dalam sehari sebanyak 2.689 orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka kesembuhan pada pekan sebelumnya, 26 Juli hingga 1 Agustus lalu. Pada saat itu, jumlah yang sembuh sebanyak 72.423 orang atau rata-rata yang sembuh dalam sehari sebanyak 10.346 orang.

Secara total, jumlah pasien Covid-19 yang telah hingga saat ini sebanyak 808.087 orang dengan tingkat kesembuhan 97,2 persen.

5. BOR RS rujukan Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tingkat keterisian atau bed occupancy rate (BOR) tempat tidur isolasi dan ICU di 140 RS rujukan Covid-19 makin menurun di Jakarta. Bahkan, BOR tempat tidur isolasi sudah berada di angka di bawah 50 persen.

"Alhamdulillah BOR atau okupansi keterpakaian tempat tidur (isolasi) 4.409 atau turun jadi 42 persen (total tempat tidur isolasi 10.498)," ujar Riza di acara Gerakan Vaksinasi Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (8/8/2021).

Sementara ruang ICU, kata Riza, BOR sudah turun berada di angka 63 persen, di mana jumlah tempat tidur ICU sebanyak 1.902 dan terpakai 1.198. Riza berharap, dengan penurunan BOR ini, bisa menjadi pertanda baik.

Jumlah BOR ini menurun jika dibandingkan dengan angka BOR per 1 Agustus di Jakarta di mana saat itu BOR tempat tidur (TT) isolasi di RS rujukan berada di angka 56 persen dan BOR TT ICU sebanyak 79 persen.

Dengan tingkat keterisian 56 persen tempat tidur isolasi, maka yang terpakai oleh pasien Covid-19 sebanyak 6.367 dari 11.436 tempat tidur isolasi.

Sementara dari 21 Juni hingga 15 Juli 2021 lalu, BOR tempat tidur isolasi selalu berada di atas angka 90 persen. Puncak tertinggi terjadi pada 28 Juni lalu dengan angka BOR 94 persen di mana sebanyak 9.787 pasien Covid-19 menempati tempat tidur isolasi dari kapasitas 10.448 bed.

Tingkat keterisian tempat tidur ICU hingga 1 Agustus berada di angka 79 persen atau sebanyak 1.295 bed dari 1.645 tempat tidur ICU telah diisi pasien Covid-19. Sejak 28 Juni hingga 21 Juli 2021, BOR tempat tidur ICU berada di atas angka 90 persen. Puncak tertinggi BOR tempat tidur ICU terjadi pada 14 Juli dengan total pasien ICU sebanyak 1.446 dan kapasitas tempat tidur ICU saat itu sebanyak 1.523 bed.

6. Vaksinasi Covid-19 capai 8,4 Juta warga

Laju vaksinasi Covid-19 di Jakarta terhitung cepat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data 8 Agustus, sebanyak 8.371.190 warga Jakarta dan yang beraktivitas di Jakarta telah divaksin Covid-19 dosis 1. Jika dipersentasekan, jumlah ini mencapai angka 93,6 persen dari target sasaran vaksinasi Covid-19, yakni 8.941.211 orang. Sementara vaksinasi dosis 2 sudah mencapai 3.415.964 orang atau 38,2 persen dari target.

Capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 77,7 persen dan untuk dosis 2 sebanyak 7,2 persen. Warga usia 18-59 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 97,3 persen dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 38,4 persen. Pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan sebanyak 82,7 persen dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 70,4 persen. Vaksinasi gotong royong, untuk dosis 1 telah diberikan kepada 167.928 orang dan dosis 2 sebanyak 113.728 orang.

Pemprov DKI melakukan berbagai cara untuk mempercepat vaksinasi, mulai dari mempermudah akses warga untuk divaksin dengan menggunakan aplikasi Jaki atau langsung mendatangi tempat atau sentra vaksinasi, menyediakan mobil keliling vaksin serta berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.

Target vaksinasi per harinya sebanyak 130.000 dalam sehari dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun ingin agar sasaran vaksinasi bisa tercapai sebelum 17 Agustus 2021 mendatang.

Dengan laju vaksinasi yang tinggi tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun telah menetapkan vaksinasi sebagai syarat berkegiatan di Jakarta. Artinya, petugas atau karyawan atau pegawai di setiap unit usaha, tempat kerja atau kantor yang sudah beroperasi harus sudah divaksin termasuk para pelanggan atau pengunjungnya.

Level 3

Dari angka-angka epidemiologis dan laju vakasinasi di Jakarta, terbuka kemungkinan Jakarta menerapkan PPKM level 3 atau 2. Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat, apakah akan menerapkan PPKM level 3 atau memperpanjang PPKM level 4.

Hal ini telah ditegaskan oleh Wakil Gubenur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyerahkan sepenuhnya keputusan perpanjangan PPKM level 4 atau diturunkan ke level 3 kepada pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta, kata Riza, akan mengikuti apapun yang menjadi kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat akan mengambil kebijakan apakah PPKM level 4 dilanjutkan atau diturunkan levelnya. Tentu Pemprov menunggu keputusan pemerintah pusat," ujar Riza.

Riza yakin pemerintah pusat akan mengambil kebijakan yang tepat dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga daerah sekitar Jakarta dan bahkan seluruh Indonesia. Menurut dia, keputusan pemerintah pusat tentunya akan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Pemerintah pusat memiliki data fakta dan hitungan didukung para ahli, para epidemiologi semua yang akan membantu. Jadi kami siap saja melaksanakan apapun kebijakannya, dilanjutkan, dikurangi atau dilonggarkan kami akan laksanakan sebaik mungkin," jelas Riza.

