Mal Beroperasi, Pengunjung Kangen Suasana Mal

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 18:19 WIB

Oleh : Mikael Niman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Pusat perbelanjaan di DKI Jakarta kembali beroperasi sejak 10 Agustus 2021, saat perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Pengunjung mal kangen suasana di dalam mal saat makan bersama rekan, kolega serta keluarga alias ngemal.

“Akhirnya, mal kembali dibuka. Kangen sama suasananya,” kata Yemima, warga Kota Bekasi, Sabtu (14/8/2021).

Akhir pekan ini, ia mengunjungi pusat perbelanjaan terdekat dari Kota Bekasi yakni Mall Cipinang Indah (MCI), Jalan Raya Kalimalang Kav 88, Jakarta Timur.

Dia telah mengunduh aplikasi pedulilundungi sebagai persyaratan masuk ke pusat perbelanjaan selama masa PPKM Level 4 di Jakarta.

Saat scanning barcode di depan pintu masuk mal, berjalan lancar karena data vaksinasinya telah terekam di aplikasi pedulilindungi.

Belum semua tenan yang buka pada masa PPKM Level 4. Meski begitu, sudah bisa menghilangkan rasa kangen masuk ke mal. “Bioskop di lantai 3 belum dibuka,” tuturnya.

Berdasarkan media sosial Instagram resmi Mall Cipinang Indah, pengunjung atau yang kerap disapa MCI Lovers wajib menaati ketentuan sebagai berikut:

1. Mal beroperasi mulai pukul 11.00-20.00 WIB.

2. Tenan food and beverage (F&B) selain yang memiliki area outdoor hanya diperbolehkan take away dan melalui delivery online.

3. Anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas umur 70 tahun tidak diperbolehkan masuk ke area mal.

4. Seluruh pengunjung diwajibkan menunjukan sertifikat vaksinasi minimal dosis 1 setiap memasuki area mal. Sertifikat vaksin dapat diunduh melalui aplikasi pedulilindungi.

