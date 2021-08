Anies: Pandemi Covid-19 di Jakarta Belum Terkendali Sepenuhnya, Ini Alasannya

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:42 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan situasi pandemi Covid-19 di Jakarta belum sepenuhnya terkendali. Anies menyebutkan dua alasan yang menjadi indikator bahwa situasi pandemi Covid-19 di Jakarta belum terkendali.

Alasan pertama, menurut Anies, adalah angka positivity rate di Jakarta yang belum menembus angka ideal sesuai dengan standar WHO, yakni 5%. Anies menilai jika positivity rate-nya belum mencapai angka 5% atau di bawahnya, maka situasi pandeminya belum terkendali.

“Sekarang kita usahakan lebih jauh lagi di bawah 5% sehingga kita bisa mengatakan terkendali karena di bawah 5%, sekarang belum (terkendali),” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, angka positivity rate di Jakarta dalam sepekan terakhir adalah 7,9%. Jumlah orang yang dites PCR dalam sepekan terakhir adalah adalah 88.516 orang dengan total yang positif Covid-19 sebanyak 6.993 orang. Jumlah tes PCR ini sudah hampir delapan kali lipat dari standar minimal WHO, yakni 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

Anies mengatakan sebenarnya angka positivity rate di Jakarta sudah melampaui batas aman penyebaran Covid-19 karena sudah berada di bawah angka 10%. Dalam PPKM level 4, Anies berupaya untuk menekan angka positivity rate menuju batas ideal, yakni 5%.

Alasan kedua, kata Anies, angka effective reproduction number (Rt) atau laju penyebaran Covid-19 di Jakarta yang masih berada di angka 1,00. Angka Rt ini, tutur Anies, stabil dalam waktu 12 hari terakhir. Meskipun sudah turun di angka 1,00, Anies tetap ingin agar angka Rt-nya berada di bawah 1.

“(Rt) kita sudah turun, kemarin sempat 5, 4,3,2 lalu beberapa waktu 1 koma, sekarang sudah 1 dan 1-nya stabil terus. Kita ingin 0,9, 0,8, 0,7, karena dengan begitu, artinya jumlah orang yang terkena (Covid-19) menjadi lebih kecil. Saat ini, angka itu masih belum berubah,” tandas Anies.

Anies kemudian menjelaskan cara membaca angka Rt. Jika 100 orang terkonfirmasi positif Covid-19, kata Anies, dengan angka Rt 1, maka akan mengenai atau menularkan ke 100 orang yang lain. Kalau Rt 0,5, maka akan menularkan ke 50 orang lainnya. Semakin kecil angka Rt-nya, maka tingkat penularannya akan lebih rendah.

“Itulah sebabnya kita ikhtiarkan beberapa waktu lagi, untuk lebih rendah (angka positivity rate dan Rt). Tandemnya apa? Tandemnya dengan vaksin, vaksin yang tinggi, harapannya akan makin melindungi warga. Jadi, kita sekarang harus kerja ekstra untuk mengajak warga Jakarta yang berada di Jakarta, KTP Jakarta, tetapi belum vaksin,” pungkas Anies.

Sumber: BeritaSatu.com