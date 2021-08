Dugaan Rekayasa Form Data Covid-19 Pasien Persalinan, RSU Tangsel Akui Ada Kelalaian

Jumat, 20 Agustus 2021 | 22:29 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FFS

Tangerang, Beritasatu.com - Dugaan adanya rekayasa hasil screening Covid-19 pada pasien kembali jadi pembicaraan. Dugaan ini mencuat saat seorang warga berinisial AM yang merupakan suami salah seorang pasien di RSU Tangerang Selatan merasa janggal dengan form pemeriksaan Covid-19 yang dijalani sang istri saat akan menjalani persalinan.

Saat pertama kali datang ke RSU Tangsel, AM mengaku diminta petugas administrasi RSU mengurus sejumlah dokumen. Namun, dalam dalam beberapa lembar form itu, AM mengungkap terdapat sejumlah poin mengenai kondisi medis sang istri yang telah terisi. Padahal, kata AM, dirinya maupun sang istri belum pernah ditanya mengenai riwayat medis.

"Saya menemukan kejanggalan karena saya temukan berkasnya sudah diisi oleh petugas. Disitu ada contreng di bagian suhu istri saya yang mencapai 38 derajat lebih. Padahal saya tanya istri, dia bilang belum pernah dicek suhunya sama petugas apalagi dicek istri saya Covid-19 atau tidak. Makanya saya pertanyakan itu, karena takut mau "dicovidkan"," kata AM saat dihubungi sejumlah media, Jumat (20/8/2021).

AM kemudian mempertanyakan kejanggalan yang dirasakannya kepada petugas. Namun, petugas rumah sakit menyebut formulir tersebut hanya formalitas.

"Saat saya tanyakan itu, petugasnya bilang itu hanya formalitas saja padahal harusnya kan diperiksa dulu. Nah setelah saya protes itu baru diukur ternyata suhunya nggak segitu. Dan saat itu juga langsung diperiksa apakah ada Covid-19 dan ternyata hasilnya negatif Covid-19," lanjutnya.

Atas dasar itu, AM langsung meminta klarifikasi dari pihak RSU Tangsel. Hal ini dilakukan lantaran pihak keluarga kwatir pasien tersebut akan dinyatakan Covid, meski hasilnya negatif.

"Saya sudah ketemu sama pihak RSU nya dan mereka mengaku ada keteledoran dari oknum petugas. Dan masalahnya sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya cuma mempertahankan status istri saja. Kalau benar terpapar, kami ikhlas terima. Tapi kalau di covid kan kan lain cerita. Intinya kekhawatiran kami sudah dijawab sama pihak rumah sakit," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang Selatan melalui Humas RSU Tangsel, Lasdo mengakui hal tersebut merupakan kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. RSU Tangsel, kata Lasdo telah melakukan penyelidikan dan investigasi terkait hal tersebut. Berdasarkan hasill penyelidikan sementara ditemukan adanya kelalaian petugas dalam proses pengisian formulir penyelidikan epidemiolog (FE) pasien tersebut untuk keperluan tes cepat molekuler (TCM) Covid-19.

"Petugas itu meminta petugas lain yang mengisi form PE tersebut. Karena permintaan untuk pemeriksaan swab TCM Covid-19, petugas tersebut mengisi kolom ceklis sesuai kriteria (gejala) Covid-19. Karena kalau untuk persalinan kan memang perlu segera diperiksa dengan metode swab TCM. Ini untuk memastikan apakah nantinya persalinannya akan bisa dilakukan dengan cara yang biasa atau sesuai prosedural Covid-19. Dan ketika ada keluhan dari keluarga pasien kita langsung tindaklanjuti informasi itu. Hasil lab sudah keluar dan dinyatakan negatif. Jadi pasien segera dilakukan operasi SC Cito tanpa indikasi covid-19. Saat ini pasien dan bayi dalam keadaan baik. Dan masalahnya sendiri sudah selesai," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com